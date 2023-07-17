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РИА Новости

"В НАТО от этого устали". Киев подставил своих западных союзников

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Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777.
Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Командующий ВВС США в Европе (USAFE) генерал Джеймс Хекер признал неприятную для НАТО правду. Военная помощь Украине, по его словам, опустошает арсеналы альянса. О том, можно ли решить проблему, — в материале РИА Новости.

Снарядный голод

В НАТО явно не рассчитывали воевать по-крупному. В последние десятилетия участники альянса проводили в основном экспедиционные операции в странах третьего мира и легко побеждали противников, серьезно уступающих им в военных технологиях. Ставку делали на воздушную мощь.

Однако конфликт на Украине доказал, что, если у противника есть современные системы ПВО, добиться превосходства в воздухе непросто. И тогда, как в Первую мировую, на первый план выходит артиллерия.

Расход снарядов — чудовищный. И западная оборонка оказалась не готова восполнить запасы.

"Сейчас у нас и близко нет того, что было в годы холодной войны, — констатировал Хекер. — У США вдвое меньше истребительных эскадрилий, чем во времена "Бури в пустыне". Та же проблема у союзников, в частности Великобритании. Но особое беспокойство вызывает дефицит снарядов. Мы уже поставили Украине более двух миллионов артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Их теперь не хватает нам самим".

Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777

Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Обозреватель Bloomberg Макс Хастингс отмечает, что у европейских стран ситуация еще хуже. И тем не менее даже самая могущественная страна НАТО вынуждена закупать или заимствовать боеприпасы у Южной Кореи, чтобы отправить в Киев хоть что-то.

Производство снарядов в США достигнет необходимого уровня очень нескоро. В Пентагоне сообщили, что к 2025-му смогут выпускать 40 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов в месяц. В зоне СВО это — на несколько суток.

"Не все понимают, что для увеличения производства вооружений необходимо много времени, — пишет Хастингс. — Между заказом и поставкой — два-три года. Это касается в том числе и технологически несложных обычных артиллерийских снарядов. К тому же в странах альянса не осталось крупных заводов для столь внушительных партий".

Этим и объясняется решение Белого дома отдать Киеву кассетные бомбы. По словам чиновников, так они хотят выиграть время для наращивания производства.

Слишком долгие сроки

У НАТО трудности и с другим военным "железом". Британская компания BAE Systems предупредила Пентагон: потребуется не менее 30 месяцев для возобновления выпуска гаубиц M777, парк которых основательно проредила российская артиллерия.

В немецком концерне Rheinmetall сообщили, что на ремонт и модернизацию танков для Украины уйдет не меньше года.

По данным американского оборонного ведомства, в первые месяцы боев ВСУ расходовали до 500 противотанковых ракет "Джавелин" в сутки. Компании Lockheed Martin и Raytheon сейчас совместно изготавливают 2100 ПТУР в год. И удвоить этот показатель способны не ранее 2025-го.

А переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" в США давно не делают. И альтернативы нет.

Украинский солдат с поставленным США ПЗРК Stinger в Донецкой области

Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Французские власти обратились к компании MBDA Missile Systems с просьбой увеличить выпуск ПЗРК "Мистраль" до 20 единиц в месяц в ближайшее время и до 40 — к 2025-му. В масштабах страны и всех вооруженных сил это капля в море. Учитывая, что ВСУ получили от Запада тысячи подобных комплексов.

"Всем странам НАТО необходимы более глубокие инвестиции в оборону, — говорит генерал Хекер. — Мы ужасно отстали. Вероятно, в краткосрочной перспективе ничего не изменится. Но у нас должна быть производственная база, способная покрыть все военные потребности. Для этого нам нужны не заявления политиков и чиновников, а твердые контракты, оформленные на бумаге".

Отдают последнее

В прошлом году правительство Германии сообщило, что на модернизацию бундесвера потратят 100 миллиардов евро. Однако подвижек нет. Армии не хватает боеприпасов и вооружений, состояние боевой техники — неудовлетворительное.

Тем не менее Шольц продолжает отправлять на Украину буквально последнее. На саммите НАТО в Вильнюсе он пообещал очередной пакет военной помощи. Министр обороны Борис Писториус составил список на 700 миллионов евро.

Особое внимание глава военного ведомства уделил установкам Patriot и боеприпасам для них. По его словам, эти ЗРК стратегически важны для Киева. Однако в бундесвере таких систем немного. "В армии, вероятно, восприняли эти решения со смешанными чувствами", — пишет издание Spiegel.

Немецкие солдаты бундесвера

Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Несмотря на риторику, европейцы крайне неохотно повышают военные расходы. Вашингтон требует хотя бы двух процентов ВВП. В ответ все чаще звучит такой аргумент: украинский конфликт закончится, и будет непонятно, что делать с этой кучей оружия.

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Франция
Южная Корея
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Patriot ЗРК
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Компании
BAE Systems
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Lockheed-Martin
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Raytheon
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