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Военное обозрение

Экс-премьер Британии Джонсон призвал «немедленно» принять Украину в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Бывший британский премьер Борис Джонсон продолжает попытки оставаться на политическом плаву. Понимая, что ворошить внутрибританскую повестку – дело неблагодарное, Джонсон вновь подключился к излюбленной для западных популистов теме – теме «поддержки украинской демократии». В качестве такой поддержки Джонсон предлагает «немедленно принять Украину в НАТО».

Бывший премьер-министр Британии:

Украину нужно принимать в НАТО без промедления. Они борются на фронте за себя, за демократический мир. Им нужно больше поддержки. И вступление в НАТО стало бы отличной поддержкой для Украины.

По словам Джонсона, Западу нужно быть более сильным и решительным. И такая сила и решительность, по мнению экс-премьера Британии, выразились бы именно в принятии Украины в Североатлантический альянс.

Напомним, что на днях завершившийся саммит НАТО в Вильнюсе раскритиковал экс-президент Украины Порошенко. С трибуны Верховной рады он назвал саммит 2023 года «ксерокопией» саммита 2008-го года, когда Украине тоже обещали «златые горы» в виде скорого вхождения в западный военный блок.

В самом НАТО вновь заявили, что «двери для Украины открыты», но добавили размытую фразу о том, что для вхождения нужно выполнить «все необходимые условия». Киев пытается уточнить, о каких условиях идёт речь. Но в НАТО в этом вопросе хранят молчание, намекая: и сам Киев всё прекрасно понимает, что имеется в виду.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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