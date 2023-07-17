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Известия.ru

Вступил в силу разрешающий арендовать оружие для охоты закон

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Мария Девахина

В силу вступил закон, благодаря которому россияне и иностранцы смогут взять охотничье оружие в аренду. Изменения в законодательстве вступили в силу в субботу, 15 июля, согласно информации с портала проектов нормативных правовых актов.

Иностранцы смогут арендовать такое оружие лишь у юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), ведущих охотничье хозяйство, а россияне — как у юрлиц и ИП, так и у других граждан РФ, имеющих охотничье оружие в собственности.

Срок действия разрешения на ношение и использование гражданином РФ охотничьего оружия теперь составляет пять лет, а разрешения на его передачу иностранцу — 90 дней.

В Росгвардии уточнили, что охотопользователи и граждане РФ вправе передавать не более одной единицы оружия одновременно одному физлицу для охоты на основании акта приема-передачи.

Ранее, 1 июля, стало известно, что в России выросли продажи товаров для охоты и рыбалки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 31%.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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