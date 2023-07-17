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В США рассказали о строительстве китайской версии советского «Зубра»

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Десантный корабль на воздушной подушке проекта 1232 «Зубр». Фото: www.milrus.com.

В Китае заметили два новых судна на воздушной подушке, которые относят к проекту Type 728. Под этим обозначением Пекин эксплуатирует советские малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Это указывает на начало строительства собственной версии корабля в Китае, пишет обозреватель американского издания Popular Mechanics Кайл Мизоками.

«Type 728 может перевозить до трех танков или почти 400 военнослужащих сухопутных войск, что дает Китаю возможность быстро захватить некоторые из небольших островов Тайваня — или возглавить атаку на сам главный остров», — пишет издание.

Отмечается, что в Китае уже есть четыре подобных судна. Украина, унаследовавшая советские верфи, получила контракт на постройку двух «Зубров» для Пекина, а еще два корабля должны были построить в Китае под наблюдением украинских специалистов. Издание пишет, что китайская сторона также должна была получить чертежи корабля.

«Два новых судна убедительно свидетельствуют о том, что Китай наконец-то превратил чертежи в реальные корабли. Теперь вопрос в следующем: сколько он намерен построить?» — отметил Мизоками.

Головной корабль проекта 12322 построили в 1986 году, а в 1988 году его приняли в боевой состав Военно-морского флота СССР. Базовая версия корабля получила пусковые установки огнеметно-зажигательного комплекса А-22 «Огонь» и артиллерийские установки АК-630. Также «Зубры» несут переносные зенитные ракетные комплексы.

В январе главный инженер Хабаровского судостроительного завода Сергей Королев сообщил, что предприятие планирует в 2023 году начать строительство десантных катеров на воздушной подушке «Мурена» по модернизированному проекту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Продукция
АК-630 Ласка
Зубр
Проекты
12322 Зубр
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