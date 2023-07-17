"Ак Барс" рассказал о строительстве двух первых российских вертолетоносцев

Глава "Ак Барса" Мистахов: создание двух первых российских вертолетоносцев идет по графику

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Строительство двух первых российских вертолетоносцев-УДК (универсальных десантных кораблей) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" идет в соответствии с утвержденными графиками согласно контрактным срокам, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Первые два российских универсальных десантных корабля "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900 водоизмещением порядка 40 тысяч тонн заложили в 2020 году на керченском судостроительном заводе "Залив" (входит в "Ак Барс"). Согласно ранее озвученным планам, первый УДК "Иван Рогов" должен быть сдан заказчику в 2028 году.

"Строительство кораблей ведется в соответствии с утвержденными графиками согласно контрактным срокам", - сообщил Мистахов.

УДК проекта 23900 начали строить после отказа Парижа поставить Москве вертолетоносцы типа "Мистраль". На российских УДК смогут базироваться порядка 16 различных вертолетов и беспилотники. Внутри предусмотрена транспортировка усиленного батальона морской пехоты с техникой. В корме располагается док-камера для десантных катеров. Также сообщалось, что российские УДК смогут действовать в Арктической зоне и будут способны трансформироваться в госпитальные суда.