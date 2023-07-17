Кеннеди-младший назвал указ Байдена о мобилизации войск подготовкой к войне с РФ

Решение американского лидера Джо Байдена о мобилизации войск — это начало подготовки к войне с Россией. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

«Президент Байден только что призвал 3 тыс. резервистов для усиления американских войск в Европе в рамках операции «Атлантическая решимость». Я хочу, чтобы люди поняли, что такое мобилизация войск. Речь идет о подготовке к наземной войне с Россией», — написал он в своем Twitter.

Он ссылается на указ Байдена, который был опубликован ранее, 13 июля, на сайте Белого дома. Резервистов мобилизуют для поддержки Eucom (Европейского командования Вооруженных сил США. — Ред.) в условиях «постоянного повышенного уровня присутствия».

«Это [распоряжение] подтверждает непоколебимую поддержку и приверженность делу защиты восточного фланга НАТО», — приводятся на сайте Пентагона слова генерал-лейтенанта армии США, занимающего должность директора по операциям Объединенного штаба Дугласа Симса.

Кеннеди-младший заявил, что уже «сотни тысяч украинской молодежи» погибли из-за тщетных попыток Соединенных Штатов воплотить в жизнь свои «геополитические фантазии». Теперь, по его словам, вместо признания своей неудачи администрация Байдена «готовится пожертвовать жизнями и американцев».

Ранее 14 июля решение Байдена о мобилизации резервных сил раскритиковал экс-президент США Дональд Трамп. Трамп уверен, что «безрассудная эскалация» конфликта на Украине толкает Вооруженные силы США к грани катастрофы.

До этого, 13 июля, Роберт Кеннеди — младший заявил, что прием Украины в члены НАТО станет серьезной провокацией, которая непременно приведет к открытой войне с Россией. Кеннеди предлагает все силы приложить к деэскалации конфликта. По его мнению, мир может быть достигнут только путем переговоров.

Такого же мнения касательно вступления Украины в НАТО придерживается кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Ранее, 9 июля, он назвал лунатизмом призывы принять страну в альянс. Также он подчеркнул, что данное действие может привести к ядерной войне между российским и американским государствами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.