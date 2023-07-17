Президент Финляндии допустил размещение военной базы США

В ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности к размещению военной базы США на своей территории. Он отметил, что обе страны обсуждают пункты соглашения об оборонном сотрудничестве.

МОДЕРАТОР: Спасибо. Пожалуйста, садитесь. Добро пожаловать на совместную пресс-конференцию Президента Финляндской Республики Саули Ниинисте и Президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Начнем с заявлений президентов.

ПРЕЗИДЕНТ НИИНИСТЕ: Спасибо и добрый день. Замечательно, что у нас в замке есть такой большой зал. Вас здесь собралось очень много. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить вас, Джо, господин президент, за визит в Финляндию. У нас была возможность довольно часто встречаться друг с другом в течение —

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: И мне здесь нравится еще больше. (Смеется.)

ПРЕЗИДЕНТ НИИНИСТЕ: Да. (Смеется.) И, кстати, когда мы впервые встретились — вы тогда тоже приезжали в Хельсинки, — я был спикером парламента.

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Я помню.

ПРЕЗИДЕНТ НИИНИСТЕ: Итак, за последние пару лет у нас было множество дискуссий. Я хочу еще раз поблагодарить вас за ту мощную поддержку, что вы оказывали нам все это время.

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Это честь для меня.

ПРЕЗИДЕНТ НИИНИСТЕ: Наступила новая эра политики безопасности Финляндии, и вы станете одним из тех, кто сделал это возможным. Также хотелось поблагодарить вас за встречу в Вильнюсе. Меня тронуло ощущение единства между союзниками. Мне представляется, что это в значительной степени ваша заслуга. Сегодня у нас появилась возможность обсудить все в двустороннем порядке. Мы приступили к переговорам по соглашению о сотрудничестве в области обороны и продолжим дискуссию о безопасности — все это имеет для Финляндии жизненно важное значение. Отмечу, что аналогичные дискуссии проводят сейчас Швеция и Дания. И в конце концов все пять стран Северной Европы, похоже, заключат двусторонние соглашения с США.

Технологии стали ключом к будущему. Путь туда открывают такие элементы, как искусственный интеллект, квантовые и космические технологии. Важно удостовериться, что он будет максимально безопасным, а это требует ответственности от тех, кто знает, как это сделать. Именно поэтому для продвижения вперед в данной сфере чрезвычайно важны координация и сотрудничество, знания и ресурсы.

Также мы имели беседу о соседней с нами стране, и, полагаю, имеем в этом контексте схожие взгляды. Еще одной темой для обсуждения стал конфликт на Украине. Мы оба уверены, что продолжим оказывать ей поддержку, ведь она защищает не только себя, но и все те ценности, что отстаивает западный мир, в том числе мы с вами. Помимо прочего, мы встретились с представителями стран Северной Европы. Соответствующая традиция зародилась при президенте Обаме, и для нас она стала ценным инструментом, позволяющим еще лучше понимать безопасность и технологии друг друга. Все это также обсуждалось, наряду с экологическими вопросами, которым мы уделили много времени и внимания. Итак, еще раз приветствую вас здесь!

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Что ж, спасибо вам, господин президент. Я рад быть здесь. Для меня большая честь поддерживать контакт с вами и другими нашими друзьями из Северной Европы. думается, что мы только что завершили весьма продуктивный саммит лидеров США и Северных стран, причем произошло это сразу после исторического саммита НАТО в Вильнюсе, где Финляндия заняла наконец место за общим столом в статусе нашего нового союзника. Мы всегда были друзьями, но теперь вы наш новый официальный союзник˗член НАТО.

Также хочу поблагодарить премьер-министра Кристерссона из Швеции, которая вскоре вступит в НАТО, и премьер-министра Норвегии Стёре. У нас сложились прекрасные отношения. И Фредериксен из Дании, и мин—... министр Якоблиндоуттир [Якобсдоуттир] Ирландии — или “дочь Ирландии”. Можете считать это оговоркой по Фрейду; но на самом деле я думаю о корнях.

Я хочу сказать, что, по-моему, саммит получился весьма продуктивный. Мы обсуждали, господин Президент, обстоятельства в нынешний переломный момент истории, когда принимаемые сейчас решения, будут определять ее ход на следующие 4-5 или даже шесть десятилетий.

На этой неделе мы подтвердили, что Финляндия и Соединенные Штаты — вместе с союзниками и партнерами — идут в ногу со временем, стараясь направлять по более сильному и безопасному пути не только Европу или НАТО, но и весь мир.

В Вильнюсе НАТО впервые собралась в составе 33 стран — точнее, 31 страны. Мы показали миру, что сегодня наш альянс сплотился сильнее, чем когда-либо. А скоро союзников станет 32 благодаря соглашению с Турцией о продвижении протоколов по вопросу присоединении Швеции. Будучи функциональными партнерами и приверженцами демократии, Финляндия и Швеция помогут значительно нарастить мощь, безопасность и единодушие НАТО. Чем сильнее НАТО, тем сильнее весь мир.

Господин Президент, США как ваш союзник хотят, чтобы народ Финляндии знал: мы подтверждаем обязательства перед Финляндией и НАТО, и обязательства эти незыблемы. Мы будем защищать каждый дюйм территории альянса, и, следовательно, Финляндии. Во-вторых, на прошлой неделе мы подтвердили непоколебимую поддержку храброму народу Украины, который защищает свою страну от жестокого и бесчеловечного нападения России.

Наши союзники и партнеры во всем мире понимают, что борьба идет не только борьба за будущее Украины — речь о суверенитете, безопасности и свободе как таковых. Задумайтесь на минутку о том, что произошло бы, не реши мы вмешаться; что могло произойти в остальных странах Европе, если бы мы ничего не предприняли.

Итак, на этой неделе НАТО официально повысила уровень отношений с Украиной. Союзники согласились отменить для нее План действий по членству, который обычно требуется для вступления в наши ряды. И это открыло путь к членству для Украины: она продолжает добиваться прогресса в необходимых демократических реформах и реформах в области безопасности, требуемых от каждого члена НАТО.

Мы также ясно дали понять президенту Зеленскому, что не будем ждать окончательного оформления членства его страны в НАТО, чтобы взять на себя обязательства по обеспечению ее долгосрочной безопасности. Лидеры G7 опубликовали новую совместную декларацию о поддержке Украины, и мне было приятно видеть, как тепло и незамедлительно ее приветствовали и поддержали в странах Северной Европы.

Она запустит открытый для любой страны процесс переговоров по двусторонним соглашениям в области безопасности с Украиной до момента ее официального присоединения к НАТО. Это не только гарантирует ей возможности самозащиты сегодня, но и сдержит будущую агрессию благодаря поддержке друзей и их боеспособных сил, будь то на суше, в воздухе или на море. И, наконец, на каждом саммите в рамках этой поездки мы делали акцент на том, чтобы использовать силу партнерства для решения задач, которые представляют наибольшую важность для жизни наших стран и народов.

В Соединенном Королевстве мы собрали государственных мужей, частных предпринимателей и представителей благотворительный организаций, чтобы обсудить способы высвобождения в буквальном смысле триллионов долларов частных активов для финансирования борьбы с изменением климата. В Литве союзники по НАТО встретились со делегациями из стран ЕС и Индо-тихоокеанского региона, чтобы согласовать дальнейшие усилия по борьбе с терроризмом, киберугрозами, по повышению устойчивости к внешним раздражителям и многим другим вопросам. А здесь, в Финляндии, на саммите лидеров США и Северных стран, мы подтвердили приверженность совместным усилиям в рамках перехода к экологически чистой энергетике; сохранения региональной безопасности; продвижения демократических ценностей; и исследования технологий будущего, начиная с квантовых вычислений и заканчивая передовыми системами связи. Все это мы сделали вместе.

Господин Президент, в этот критический момент истории, в этот переломный момент мир наблюдает за нами и ждет готовности выполнять тяжелую работу для построения лучшего будущего. Сможем ли мы держаться вместе, поддерживать друг друга и придерживаться выбранного курса? На этой неделе Финляндия и Соединенные Штаты, а также наши союзники и партнеры сказали громкое “да”. Да, мы сделаем шаг вперед. Да, мы будем держаться вместе. И да, мы продолжим работать над построением более сильного и безопасного мира.

Итак, господин Президент, еще раз благодарю вас за приглашение. С нетерпением жду совместной работы в предстоящие годы, ведь мы партнеры, друзья и союзники. А еще мне было очень приятно узнать вас еще лучше. Благодарю.

МОДЕРАТОР: Спасибо. Теперь переходим к вопросам.

ПРЕЗИДЕНТ НИИНИСТЕ: Начнем, пожалуй, с Ииды Тикка. Пожалуйста.

ЖУРНАЛИСТ: Иида Тикка, Финская служба общественного вещания. Мой вопрос к президенту Байдену. Политическая нестабильность в США по-прежнему вызывает у европейских партнеров большое беспокойство. В то же время в Вашингтоне группа сенаторов из обеих партий никак не может провести законопроект, который не даст будущим президентам США выходить из НАТО без одобрения Сената. Какие действия —

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Простите, что — что, простите? Я не расслышал последнюю часть вопроса.

ЖУРНАЛИСТ: В Вашингтоне группе сенаторов из обеих партий никак не удается провести законопроект, который не даст будущим президентам США выходить из НАТО без одобрения Сената. Какие действия вы предпримете, чтобы дать Финляндии гарантии того, что США останутся надежным партнером НАТО не на один десяток лет вперед?

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Я это абсолютно гарантирую, двух мнений быть не может. Это поддерживает подавляющее большинство американского народа и членов Конгресса: как Палаты представителей, так и Сената, причем в обеих партиях, хотя в одной из них есть ряд радикально настроенных элементов. Мы в любом случае будем держаться вместе.

Американский народ с момента окончания Второй мировой войны и образования НАТО знает, что наша безопасность зависит от единодушия европейского и трансатлантического партнеров. То есть... знаете, никто не может гарантировать будущее, но это наилучший из возможных вариантов.

ЖУРНАЛИСТ: На этой ноте хотелось бы задать второй вопрос президенту Ниинисте. Услышав слова о том, что никто не может гарантировать будущее, не беспокоит ли вас то, что политическая нестабильность в США однажды вызовет проблемы в Альянсе?

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Позвольте внести ясность: я не говорил, что мы не можем гарантировать вашу безопасность. Никто ничего не может сказать о будущем наверняка; нельзя даже быть уверенным в том, что благополучно доберешься домой сегодня вечером.

ПРЕЗИДЕНТ НИИНИСТЕ: Похоже, президент ответил на ваши опасения. Но я должен сказать, что по ходу процесса встречался примерно с 50 представителями Конгресса и Сената, ас президентом много раз. И я думаю, что картина вырисовывается достаточно четкая и вполне единая. Лично у меня нет причин сомневаться в дальнейшей политике США.

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Позвольте мне сказать еще кое-что. Мы усвоили один тяжелый урок. Мир и безопасность в Европе имеют центральное значение для Соединенных Штатов. В современной истории было бы неслыханно, если в Европе возникнут проблемы, а США не продемонстрируют преданность союзникам.

МОДЕРАТОР: Следующий вопрос, президент Байден.

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: О, мне нужно кого-то выбрать. Прошу прощения. "Уолл-стрит джорнал". Эндрю?

ЖУРНАЛИСТ: Благодарю вас, господин Президент. Вы сказали, что Украина не должна вступать в НАТО до тех пор, пока не закончатся боевые действия. Вас беспокоит тот факт, что подобные высказывания могут побудить Путина продолжать конфликт или отбить у него охоту вступать в мирные переговоры? Насколько серьезен риск того, что ситуация может затянуться на годы? И есть ли, по-вашему, пути к прекращению огня, пока Путин находится у власти?

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Прежде всего, никто не может вступить в НАТО, пока идет война — война, в которой одной из сторон является член НАТО, потому что в таком случае мы все окажемся втянуты в Третью мировую войну. Так что дело не в том, должны они присоединяться или нет, а в том, когда это станет возможным. Они станут частью альянса.

На вопрос о том, станет ли Путин продолжать боевые действия, отвечу так: Путин уже проиграл. У него реальные проблемы: что делать дальше, как поступить? Суть в том, что он в любом случае мог бы закончить все хоть завтра, просто сказав: “С меня хватит”.

А то, какое соглашение будет в конечном счете достигнуто, зависит от Путина и его дальнейших шагов. Но... у него нет шансов победить на Украине. Он уже проиграл. Представьте, что если — даже если — неважно. Он уже проиграл.

ЖУРНАЛИСТ: К вопросу об обеспокоенности по поводу того, что это может затянуться на долгие годы: какова вероятность того, что возникнет патовая ситуация и это станет —

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Прошу прощения?

ЖУРНАЛИСТ: В дополнение к вопросу о том, что конфликт может продолжаться годами: какова вероятность того, что ситуация зашла в тупик и может затянуться на неопределенный срок?

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Ну, я не думаю, что она может продолжаться годами по двум причинам. Во-первых, я не думаю, что Россия сможет вечно вести боевые действия с точки зрения ресурсов и возможностей.

Во-вторых, я думаю, возникнут обстоятельства, при которых президент Путин в итоге решит, что продолжение конфликта не соответствует интересам России — экономическим, политическим или иным. Но я не могу точно предсказать, как именно это произойдет.

Я надеюсь и ожидаю, что вы станете свидетелями значительного прогресса украинского наступления с последующим урегулированием путем переговоров в какой-то момент.

ЖУРНАЛИСТ: У меня есть вопрос к президенту Финляндии, но прежде хотелось бы все же поинтересоваться судьбой коллеги Эвана Гершковича, который вот уже более 100 дней провел в тюрьме. Мне просто интересно, нет ли у вас свежих новостей о том, как идет процесс его вызволения, и насколько серьезно вы относитесь к обмену заключенными?

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: О, более чем серьезно. И я действительно настроен сделать все возможное, чтобы освободить всех американцев, которых незаконно удерживают в России или где-либо еще, если уж на то пошло. Данный процесс идет полным ходом.

ЖУРНАЛИСТ: Теперь к премьер-министру [президенту] Финляндии: что скажете о возможности размещения постоянной военной базы США в Финляндии?

ПРЕЗИДЕНТ НИИНИСТЕ: Как я уже говорил, идут переговоры по Соглашению о военном сотрудничестве, и в нем много нюансов, многие из них до сих пор остаются открытыми. Но мы всегда готовы к переговорам, как, уверен, и наши коллеги. Так что поживем — увидим.

МОДЕРАТОР: Следующий вопрос президенту Ниинисте. Пожалуйста.

ЖУРНАЛИСТ: Благодарю вас, господин президент. Но мой вопрос к господину президенту Байдену.

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: (Смеется.) Хорошо.

ЖУРНАЛИСТ: Или мне следует говорить просто "президент Байден"? (Смеется.) Вы неоднократно говорили, что финляндизация превращается в натовизацию Финляндии. Итак, основываясь на вашем —

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Извините, я... какая "-нация"?

ЖУРНАЛИСТ: Вы неоднократно говорили, что финляндизация…

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: А, понял.

ЖУРНАЛИСТ: … превращается в натовизацию Финляндиии. Основываясь на вашем многолетнем опыте, как это скажется на месте Финляндии в мире?

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Ну, во-первых, контекст, в котором я это сказал, был таков: джентльмен по другую сторону вашей границы, в Москве, заявил, что он хочет — я сказал, что он хочет финдализации [финляндизации] НАТО. И на это я отметил, что он с большей вероятностью добьется натовизации Финляндии. Вот что... вот контекст, в котором это было сказано.

И повторите вторую часть вопроса.

ЖУРНАЛИСТ: Я спросил, как меняется положение Финляндии в мире в ходе…

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Смотрите…

ЖУРНАЛИСТ: … процесса членства в НАТО?

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: …Финляндия уже стала сильной и динамично развивающейся нацией. Я думаю, благодаря вступлению Финляндии в НАТО — и Швеции тоже, то есть присутствие в альянсе всех стран Северной Европы — в мир станет безопаснее. Вероятность войн существенно снижается.

Мы... мы бесконечно серьезно относимся к этой теме. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, и скоро — мы на пути к тому, чтобы количество членов альянса выросло до 32. Это накладывает значительные обязательства. Таким образом, вероятность того, что кто-то добровольно решит напасть на одну из стран, включая Финляндию, крайне маловероятна.

Так что… но если это... если бы это все же произойдет, они должны будут понимать, что нападают не только на Финляндию; но и на остальные страны в количестве 31 штуки.

МОДЕРАТОР: Следующий вопрос, президент Байден, пожалуйста.

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Ой, прошу прощения. Вот, Арлетт из Си-Эн-эн.

ЖУРНАЛИСТ: Благодарю, господин президент. Мы наблюдаем еще больший беспорядок в вопросе с российскими генералами, совсем недавно одного из них уволили за критику Министерства обороны. И это чуть ли не сразу после мятежа Пригожина. Не появились ли новые опасения относительно того, что Путин потенциально может предпринять в отношении Украины более радикальные действия, а именно ядерное оружие, а также вмешаться в американские выборы?

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Ну, во-первых, они уже вмешивались в американские выборы. Так что здесь ничего нового. Они поступили так в прошлый раз — точнее, попытались.

Я не думаю, что есть какая-либо реальная перспектива — вы никогда не знаете наверняка — применит ли Путин ядерное оружие. Не только Запад, но и Китай, и весь остальной мир сказали ему: “Не делай этого. Не стóит”. Это второй момент.

В-третьих, одному только Богу известно, что он может сделать с Пригожиным и что произойдет с Вильнюсом… то есть, извините, что произойдет, когда мы обсуждали это в Вильнюсе. Вообще, я даже не уверен — мы даже не уверены, где он сейчас находится и с кем держит контакт. На его месте я бы внимательно следил за тем, что ем. Да и вообще за всем, что попадает ко мне на стол.

Кроме шуток, я… я… кто знает? Я не знаю. И вряд ли кто-то из вас точно знает, какое будущее ждет Пригожина в России. Это все, что я могу сказать по данному поводу.

ЖУРНАЛИСТ: И, если позволите, хотелось бы спросить вас кое-что о событиях внутри США. Республиканская партия бьется над привязкой права на аборт к вопросам обороны, включая блокирование сенатором Табервиллом возможности продвижения военных по службе. Что это говорит о боевой готовности ВС США? И не хотели бы вы поговорить с Табервиллом, чтобы попытаться выработать какое-нибудь решение?

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Я бы готов был с ним поговорить, будь у него хоть какая-то возможность изменить то нелепое положение, в котором он оказался. Своими действиями он ставит под угрозу безопасность США. Я ожидаю, что Республиканская партия возьмет и что-то с этим сделает. Они... они — это абсолютно им под силу.

Все это представляется странным: идея о том, что у нас нет председателя Объединенного комитета начальников штабов; что происходят все эти... все эти ныне приостановленные повышения по службе, с которыми неизвестно что будет дальше; что мы фундаментальные внешнеполитические решения зависят от национальной общественной дискуссии по социальным вопросам.

Не припомню, чтобы подобное случалось прежде. И это... на мой взгляд, это просто совершенно безответственно. И я... я просто думаю... то есть я уверен, что тяжеловесы Республиканской партии больше не... не поддерживают то, что он делает. Но их нужно поднять и пересчитать. Вот как все нужно закончить.

ЖУРНАЛИСТ: Вопрос президенту Ниинисте: вы работали над укреплением границы между Финляндией и Россией. Не появились ли в последнее время новые причины для беспокойства? И еще, как лидер граничащей с Россией страны, какие еще шаги вы бы предприняли для сдерживания Путина?

ПРЕЗИДЕНТ НИИНИСТЕ: В начале процесса вступления в НАТО мы должны были, конечно, во всем убедиться, просчитать все возможные негативные последствия, с которыми можем столкнуться, и, разумеется, различные сценарии нашей реакции. В данной области мы проявляли максимальную осторожность.

В данный момент ситуация довольно спокойная. Надеюсь, таковой она и останется. Хочу подчеркнуть, что финский народ действительно чувствует себя в большей безопасности. На данный момент 80% нашего населения поддерживает членство в НАТО, и более 80% готовы оказывать аналогичную поддержку союзникам. Такова позиция Финляндии.

МОДЕРАТОР: Благодарю вас. На этом пресс-конференция закончена.

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Большое спасибо.