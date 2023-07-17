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Определена причина разрушения верхней ступени ракеты Vulcan Centaur

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Прототип первой ступени Vulcan Centaur, используемый в качестве примерочного на всех этапах производства и подготовки к пуску
Прототип первой ступени Vulcan Centaur, используемый в качестве примерочного на всех этапах производства и подготовки к пуску.
Источник изображения: ULA

Верхняя ступень перспективной американской ракеты Vulcan Centaur с жидким водородом разрушилась из-за высокого давления и слабых сварных швов, сообщил генеральный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно. Об этом пишет издание ArsTechnica.

По его словам, бак с жидким водородом начал протекать примерно в середине испытаний, после чего топливо, накопившись в пределах стенда, загорелось. Как определили специалисты ULA, утечка произошла в верхней части бака.

Бруно добавил, что участок бака рядом с местом утечки будет укреплен, в результате чего масса верхней ступени (разгонного блока) Vulcan Centaur увеличится на 140 килограммов, что значительно не повлияет на грузоподъемность носителя.

Как пишет SpaceNews, первый запуск ракеты должен состояться в четвертом квартале.

В июне издание ArsTechnica сообщило, что готовившуюся к первому пуску и находящуюся на космодроме американскую ракету Vulcan Centaur частично разобрали.

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Страны
США
Компании
ULA
Проекты
Vulcan РН
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