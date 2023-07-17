NYT: кассетные боеприпасы не дадут Украине немедленного преимущества

При этом, как отметила газета, они помогут киевским силам справиться со снарядным голодом

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Кассетные боеприпасы, которые США передали Украине, не окажут немедленного влияния на ситуацию на поле боя, хотя помогут киевским силам справиться со снарядным голодом. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона и военных аналитиков.

"Масштаб эффекта будет скромным, - приводит газета слова старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джека Уотлинга. - Украинская артиллерия станет немного более смертоносной. Настоящий эффект можно будет ощутить позднее в этом году, когда у Украины будет гораздо больше боеприпасов, чем могло бы быть".

Газета также напоминает о словах заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола на брифинге неделю назад, когда он признал, что "ни один вид вооружений не является серебряной пулей", однако отметил, что кассетные боеприпасы "позволят Украине поддерживать работу артиллерии в обозримом будущем".

Однако, отмечает The New York Times, акцент на артиллерийские боеприпасы указывает на то, что украинские военные отказываются от тактики совместных действий разных родов войск для достижения прорыва, чему их обучали западные специалисты, и возвращаются к советским методам использования артиллерии для подавления противника. Как добавляет издание, такая позиция украинского командования, вызванная медленным продвижением на начальной стадии контрнаступления и страхом перед потерями, уже вызвала недовольство представителей американских властей.