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Военное обозрение

Первые поставленные Западом партии кассетных боеприпасов ВСУ намерены использовать как средства разминирования

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Источник изображения: topwar.ru

Американское издание «Нью-Йорк Таймс» публикует материал со ссылкой на сотрудников министерства обороны США по вопросу поставки кассетных боеприпасов Украине. Неназванные сотрудники Пентагона, как утверждается в издании, скептически относятся к заявлениям о том, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя.

Из статьи NYT:

Сотрудники Пентагона и военные аналитики США предупреждают, что немедленного эффекта для Украины в плане улучшения ситуации с контрнаступлением после поставок кассетных боеприпасов ожидать не нужно.

Отмечено, что этот эффект может быть получен «через некоторое время, когда союзники поставят Украины больше различных боеприпасов».

Тем временем появляется информация о том, что первые партии кассетных боеприпасов для орудий калибра 155 мм ВСУ намерены использовать фактически как средства разминирования. Боеприпасами планируется наносить удары по минным полям на Запорожском направлении, чтобы попытаться пробить в них коридоры для последующего вклинивания живой силы и военной техники в российскую оборону.

Интересно, принимается ли во внимание тот факт, что Россия может ответить своим применением кассетных боеприпасов, которых огромное количество на российских складах. И применение это может быть диаметрально противоположным по замыслу – если ВСУ собираются кассетными боеприпасами разминировать территории на фронте, то ВС РФ могут использовать кассетные снаряды и авиабомбы для «густого» минирования местности, через которую попытаются прорываться войска противника. А в развитии ситуации ВС РФ может обильно «полить» кассетными боеприпасами и позиции с личным составом и техникой противника в качестве возможного ответа на его действия.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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