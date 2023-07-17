Войти
Интерфакс-АВН

Палата представителей США одобрила проект военного бюджет на сумму в $886 млрд

317
0
0
Быстрое истощение американских арсеналов ради военной помощи Украине стало серьезной головной болью для Пентагона. Фото NARA
Быстрое истощение американских арсеналов ради военной помощи Украине стало серьезной головной болью для Пентагона. Фото NARA.

Сенат проголосует за собственный проект, затем обе палаты конгресса обсудят финальную версию

Вашингтон. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Палата представителей конгресса США в пятницу проголосовала за свой проект закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) на сумму в $886 млрд, сообщает The Hill.

"За" проект высказались 219 конгрессменов, "против" - 210. Издание отмечает, что принятие законопроекта стало большой победой для спикера палаты представителей Кевина Маккарти и республиканцев, являющихся большинством в палате.

Между тем сенат США, контролируемый Демократической партией, в следующий вторник должен проголосовать за собственный проект закона о национальной обороне. Затем обе палаты будут обсуждать финальный вариант NDAA. Позднее законопроект должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.

The New York Times отмечает, что проект бюджета на сумму в $886 млрд предусматривает меры для противостояния КНР и РФ, назначение специального главного инспектора, который будет следить за помощью США Украине, увеличение американского военного персонала на 5,2%.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
25.04.2022
В прессе Китая проиллюстрировали Украину «варящейся» в котле, к которому дрова и ракеты подвозят США
22.04.2022
Оружие и санкции Байдена не сработали. Остался один выход
20.04.2022
В Китае отвергли обвинения в "сговоре" с Россией
13.04.2022
Индия отказалась осудить Россию. США этого не понять
13.07.2016
Как уакнется, так и откликнется
17.09.2014
Обратный отсчет
01.11.2012
Взяли паузу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 10:05
  • 53139
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.07 06:49
  • 1
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 16.07 21:04
  • 7
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 16.07 20:37
  • 3
В России рассказали о готовности беспилотной БМП к применению
  • 16.07 19:03
  • 1
Virgin Galactic проведет второй коммерческий полет в августе
  • 16.07 10:51
  • 3
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 15.07 22:44
  • 4136
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.07 20:43
  • 34
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 15.07 17:52
  • 22
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 15.07 17:46
  • 2
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 15.07 09:36
  • 8
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 14.07 15:21
  • 0
Смех и слезы: разоблачение реального положения дел в польской полиции
  • 14.07 15:15
  • 1
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 14.07 13:58
  • 1
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214