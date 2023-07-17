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ТАСС

Кабмин утвердил график военных выставок на 2024-2025 годы

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Флаги стран-участниц международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Флаги стран-участниц международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

В их числе Международный авиационно-космический салон

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило график военных выставок, которые будут проходить в стране в 2024 и 2025 годах, в их числе - Международный авиационно-космический салон (МАКС). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что МАКС будет проходить в подмосковном Жуковском в июне - августе 2024 и 2025 года.

Также в следующем году утверждено проведение таких выставок, как "Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России", Международная выставка вертолетной индустрии, "Гидроавиасалон-2024", салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность - 2024", и военно-технический форум "Армия-2024".

МАКС ранее планировался на 25-30 июля 2023 года. Авиасалон традиционно проходит в Жуковском - на территории выставочного комплекса на базе аэродрома Летно-исследовательского института им. М. М. Громова. На МАКС представляют новейшие российские технологии в авиакосмической промышленности, организуют зрелищные авиашоу. Регулярно мероприятие собирает более 500 тыс. участников и гостей. Авиасалон проводится с 1993 года (раз в два года).

Ранее в июне официальный Telegram-канал МАКС сообщил, что проведение авиасалона на этот раз перенесено с 2023 года на 2024 год. Уточнялось, что выставка также состоится и в 2025 году. В свою очередь директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов говорил, что в случае переноса МАКС на следующий год договоры на участие сохранят силу. 

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Страны
Россия
Компании
ЛИИ им. Громова
Проекты
МАКС-20XX
Выставки
Комплексная безопасность
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