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Украина все же не останется без болгарского оружия, София рассмотрит поставку Киеву легкой бронетехники. По данным украинских ресурсов, болгары планируют передать Украине советские бронетранспортеры, речь идет о БТР-60.

Всего болгары планируют отдать Киеву около сотни устаревших бронетранспортеров, находящихся на хранении. Как заявили в Болгарии, данные бронемашины 60-х и 70-х годов выпуска были закуплены Болгарией для внутренних войск, но никогда по назначению не использовались. К тому же какая-то часть из этих БТР изначально была неисправной.

Сами болгары, передавая эту технику Украине, преследуют сразу несколько целей: во-первых, они избавляются от старья, находящего на складах, во-вторых, оказывают помощь Украине поставкой бронетехники, а в третьих, за эту технику американцы поставят болгарам более современную бронетехнику. Осталось окончательно договориться с американцами и все дело в шляпе, все довольны, включая киевский режим.

Наша цель состоит в том, чтобы после того, как мы пришлем эти около 100 бронетранспортеров, мы получили американскую помощь для укрепления нашей обороноспособности. Надеемся, что предложение, которое было по состоянию на декабрь 2022 года, все еще актуально. Переговоры продолжаются

- заявил болгарский депутат Ивайло Мирчев.

Предварительно, США могут предложить болгарам за старые советские бронетранспортеры американские БТР M1117 Armored Security Vehicle, принятые на вооружение Армии США в 1999 году.