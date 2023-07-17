Болгария рассматривает передачу Украине около сотни устаревших советских бронетранспортёров БТР-60

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Украина все же не останется без болгарского оружия, София рассмотрит поставку Киеву легкой бронетехники. По данным украинских ресурсов, болгары планируют передать Украине советские бронетранспортеры, речь идет о БТР-60.
Всего болгары планируют отдать Киеву около сотни устаревших бронетранспортеров, находящихся на хранении. Как заявили в Болгарии, данные бронемашины 60-х и 70-х годов выпуска были закуплены Болгарией для внутренних войск, но никогда по назначению не использовались. К тому же какая-то часть из этих БТР изначально была неисправной.
Сами болгары, передавая эту технику Украине, преследуют сразу несколько целей: во-первых, они избавляются от старья, находящего на складах, во-вторых, оказывают помощь Украине поставкой бронетехники, а в третьих, за эту технику американцы поставят болгарам более современную бронетехнику. Осталось окончательно договориться с американцами и все дело в шляпе, все довольны, включая киевский режим.
- заявил болгарский депутат Ивайло Мирчев.
Предварительно, США могут предложить болгарам за старые советские бронетранспортеры американские БТР M1117 Armored Security Vehicle, принятые на вооружение Армии США в 1999 году.