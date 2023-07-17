В Италии призвали предупредить США об ошибке в отношении России

Обещая Украине вступление в НАТО, Байден создает условия, при которых военный конфликт не завершится никогда, пишет Il Fatto Quotidiano. Таким образом США хотят уничтожить Россию. По мнению автора статьи, Вашингтон нужно предупредить об их ошибке, ведь все может закончится плачевно.

Кто-то должен сказать Америке, из уважения и любви к ней, что она проводит абсолютно не ту политику. Из-за тех шагов, которые она предпринимает, она не только теряет свою лидирующую позицию, но и рискует разрушить то, чем она является или думает, что является.

Своей поездкой в Вильнюс президент Байден как бы еще раз подтверждает ту важнейшую роль, которую НАТО играет для США, но его общее видение ситуации представляется совершенно абсурдным.

В интервью CNN Байден заявил, что пока идут военные действия, Украина не может присоединиться к НАТО, поскольку это означало бы, что мы все вступим в конфликт с Россией. И соответственно, если Киев окажется в альянсе, и при этом боевые действия продолжатся, "значит, мы все будем находиться в состоянии войны с Россией".

Мы все это знали, но никто не решался сказать об этом так четко и ясно. И вот спустя полтора года после начала конфликта правота Путина доказана, поскольку российский президент спецоперацию затеял именно для того, чтобы не оказаться в состоянии войны с США и всем "расширенным блоком стран Запада" в случае, если бы Украину приняли в НАТО. Ведь очевидно, что война такого рода привела бы к погибели России, да и не только ее. Поэтому Путин сделал одолжение Байдену, который вернул ему долг – он прямо путинист! – заявив, что Киев "не готов" к вступлению в альянс, "потому что есть другие требования, которые должны быть выполнены, включая демократизацию" (Путин более грубо назвал это "денацификацией") – а это еще одна из причин введения российских войск на Украину.

В то же время Байден, повторяя, что после окончания боевых действий двери НАТО будут "открыты" для Киева, создает условия, при которых этот конфликт никогда не завершится. В таком случае Россия снова окажется под угрозой, а значит, пока НАТО есть НАТО, а Украина граничит с Россией, в Европе никогда больше не будет мира.

Байден желает бесконечного продолжения военных действий на Украине настолько, что теперь даже посылает ей кассетные бомбы и намерен обеспечивать ее "оружием и безопасностью, как это делают США и их союзники в случае с Израилем". Однако при этом он вовсе не хочет развязывать войну с Россией, поскольку прекрасно понимает, что она станет концом и для США. И если есть незыблемый принцип в политике Америки при всех ее президентах, при смене эпох – от мировых войн до холодной войны и сегодняшнего "частичного" конфликта, – он гласит, что войну против России ни в каком виде нельзя вести: Куба послужила уроком. И все же нынешние планы Америки, изложенные в письменных документах Белого дома и Пентагона в октябре прошлого года, предполагают, что в течение этого десятилетия Москва должна быть выведена из игры, чтобы затем Вашингтон мог приступить к финальному поединку с Пекином.

Если соединить все положения этой теоремы вместе, то получится следующий результат: Россия должна быть уничтожена, но не путем полномасштабной войны, поэтому Украина должна продолжать бороться во имя и от имени других, так как ее судьба не имеет значения. Принесение в жертву всегда считалась спасительным (для других). НАТО создана для войны, вооружена до зубов и является источником военных расходов и бесконечной прибыли, отрываемой от других нужных и благородных целей, но единственное, что она не может делать, – это воевать. Если США не могут и не хотят воевать с Россией, то тем более они не смогут начать войну в отношении Китая в этом десятилетии, несмотря на "кульминационный поединок", о котором открытым текстом объявили сегодня.

А что же мир, что же мы? Мы и весь мир должны наблюдать за происходящим, если только эта конструкция, слепленная из противоречий, извращений и алгоритмов не взорвется в результате непредсказуемых и потому неконтролируемых событий, и все не закончится Армагеддоном.

Поэтому мы непременно должны об этом сказать Америке, если мы ее союзники, если нас объединяет общая цивилизация и даже религия, которую мы создали.

Можно допустить, что мотивом США является не желание быть единственной империей, господствующей над миром, а одержимость своей безопасностью в угрожающем и злом мире, который поэтому нужно держать в узде, как свидетельствует историческая память первых поселенцев Америки и Запада с ее дуалистическим подходом, делившим все на черное и белое.

Но мы должны объяснить США, что все существующее на планете не исчерпывается американским наследием, что есть и другие способы существования в мире, кроме как занять сторону в борьбе между добром и злом. Мы должны сказать Америке: "Так нельзя", если мы ее друзья, если мы даже готовы принять ее лидерство, но не для того, чтобы разрушить мир, а чтобы сделать его лучше.

Автор статьи: Раньеро Ла Валле (Raniero La Valle)