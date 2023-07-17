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ТАСС

Индия призвала объединиться для решения важных проблем, включая кризис на Украине

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Премьер-министр Индии Нарендра МОДИ
Премьер-министр Индии Нарендра МОДИ.
Источник изображения: invoen.ru

Премьер Нарендра Моди отметил, что Нью-Дели "готово внести свой вклад в восстановление прочного мира"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июля. /ТАСС/. Необходимо объединить усилия для решения важных проблем современности, в том числе преодоления последствий пандемии и разрешения украинского кризиса. С таким призывом выступил глава индийского правительства Нарендра Моди, который находится с визитом в Париже, в совместном заявлении для прессы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Последствия пандемии COVID-19 и украинского конфликта ощущаются во всем мире. Особенно негативно они повлияли на страны Глобального Юга. Это тема для беспокойства. Необходимо, чтобы все страны объединили усилия для решения этих проблем", - подчеркнул Моди, выступление которого транслировал МИД Индии на своей странице в YouTube.

"Мы считаем, что все споры должны решаться путем диалога и дипломатии. Индия готова внести свой вклад в восстановление прочного мира", - отметил индийский премьер.

В пятницу Моди стал почетным гостем военного парада в честь Национального праздника Франции. В параде приняли участие индийские военные, представляющие все три рода национальных вооруженных сил, а также истребители индийских ВВС. 

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Страны
Индия
Украина
Франция
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