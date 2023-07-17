Финляндия начала действовать, чтобы заполучить новый штаб НАТО

Флаги США, Финляндии, Швеции и НАТО в Белом Доме в Вашингтоне.

США не обязательно всегда будут гарантом защиты Европы, цитирует слова эксперта финского Института международных отношений Хенри Ванханена Uusi Suomi. Поэтому сейчас для Финляндии — самое время действовать, чтобы новая штаб-квартира появилась в этой стране.

13 июля президент США Джо Байден прибыл в Хельсинки прямо с саммита НАТО в Вильнюсе, где были обозначены основные направления в развитии обороны Европы.

Если рассматривать европейские страны НАТО в целом, то для повышения оборонной готовности до уровня, которого требует текущая ситуация в политике безопасности, еще предстоит сделать очень многое.

Страны подтвердили намерение выделять на оборону 2% от своего ВВП, однако теперь эта цифра интерпретируется как минимальный уровень. Вновь была обозначена цель увеличить силы быстрого реагирования с их нынешней численности в 40 тысяч человек до 300 тысяч.

Своей решительной поддержкой Украины и активной политикой НАТО США показали, что они по-прежнему являются гарантом безопасности своих союзников. Держава также укрепила свои силы в Европе, когда Россия напала на Украину в феврале 2022 года.

Однако более долгосрочная стратегия развития заключается в том, что европейские страны НАТО намерены привести в порядок собственную оборону и оборонную промышленность, считает Хенри Ванханен (Henri Vanhanen), исследователь финского Института международных отношений (UPI). Ведь США не будут гарантом обороны Европы вечно.

"Теперь, когда стратегии разработаны, пришло время их реализовывать", — говорит Ванханен.

В Финляндии все же может появиться новый штаб НАТО

На саммите в Вильнюсе члены НАТО одобрили новую оборонную стратегию, которая должна значительно усилить военное сдерживание.

Обсуждались оборонные планы для трех регионов. Северный регион включает Атлантику и арктические территории, центральный регион распространяется на Балтийский и Центральноевропейский регионы, южный — на Средиземноморский и Черноморский регионы. Грядут изменения в командной структуре НАТО.

Финляндия будет интегрирована в оборону северного региона и региона Балтийского моря.

Военно-воздушные силы Лапландии попадут под управление штаб-квартиры в Норфолке (США), за Южную Финляндию будет отвечать штаб-квартира в Брюнсюме (Нидерланды) — по крайней мере, временно. Северный и арктический регионы относятся к Норфолку, а регион Балтийского моря — к Брюнсюму.

Норфолк был бы более удачным вариантом для Финляндии, но там нет штаба сухопутных войск.

По мнению исследователя Ванханена, такое распределение не является оптимальным для Финляндии, поскольку Финляндия — северная и арктическая страна, самым сильным компонентом обороны которой являются сухопутные войска. Он надеется, что в будущем будет создан штаб более низкого уровня, который будет располагаться в Финляндии, Швеции или Норвегии.

"Финляндия должна продвигать свою кандидатуру. У нас здесь есть навыки, которых нет у соседних стран. Позже еще будет обсуждаться, как лучше всего управлять оперативными регионами. Впереди годы работы".

Автор: Янне Суутаринен (Janne Suutarinen)