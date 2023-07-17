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Интерфакс-АВН

Сербия на месяц ввела мораторий на экспорт вооружения

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Новые бронетранспортеры LAZAR 3 производства сербского объединения "Југоимпорт – СДПР", поступившие на оснащение жандармерии МВД Сербии. Белград, 25.03.2017.
Источник изображения: Југоимпорт – СДПР

Рим. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Сербии в пятницу приняло предложение президента страны Александра Вучича как верховного главнокомандующего о приостановке экспорта оружия и военного оборудования в последующие 30 дней, сообщил сербский министр обороны Милош Вучевич.

"После этих 30 дней мы посмотрим, какой будет ситуация, и решим, будет ли этот мораторий продолжен", - приводит его слова сербская пресса.

По его словам, приоритет в поставках с предприятий оборонной промышленности будет отдан вооруженным силам Сербии.

"Мы следим за всем, что происходит, и действуем соответственно. Сейчас мы считаем, что коммерция не может иметь приоритет над национальной безопасностью и то, что производится специализированными промышленными предприятиями, в первую очередь должно направляться сербской армии в соответствии с ее потребностями", - отметил Вучевич.

При этом он отметил, что власти Сербии будут обращать пристальное внимание на окружающие факторы и соответствующим образом оценивать эту ситуацию применительно к обеспечению безопасности страны.

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