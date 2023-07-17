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Интерфакс-АВН

"Швабе" и Политех Петра Великого будут совместно готовить кадры для промышленности

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СПбПУ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ).
Источник изображения: www.spbstu.ru

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - НПО ГОИ имени Вавилова и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на подготовку кадров для высокотехнологичных производств и реализацию совместных проектов, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Кооперация с ведущим вузом страны окажет положительное влияние на развитие оптической отрасли. В результате этого взаимодействия будут подготовлены новые высококвалифицированные кадры и, как следствие, созданы уникальные продукты и технологии", - сказал временный генеральный директор НПО ГОИ им. С.И.Вавилова Кирилл Самсонов, слова которого приводятся в сообщении, распространённом в пятницу.

Соглашение подписано на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

По информации пресс-службы, в рамках совместной деятельности стороны сосредоточатся на формировании кадрового резерва из числа студентов вуза, а также займутся переподготовкой и повышением квалификации действующих специалистов НПО ГОИ. Кроме того, планируется проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным и перспективным направлениям развития науки, техники и технологий.

Проректор СПбПУ по научной работе Владимир Нелюб отмечает, что "значимость сотрудничества для НПО ГОИ заключается в том, что Политех будет активно оказывать поддержку реальному сектору экономики, содействовать в развитии новых технологий и продуктов с целью импортозамещения, повышать результативность фундаментальных и прикладных научных исследований".

"А также - обеспечивать предприятие молодыми квалифицированными специалистами", - сказал Нелюб, которого цитирует пресс-служба.

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