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РИА Новости

"Посылай своих внуков!" Новый приказ Байдена испугал американцев

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Американские военные
Американские военные.
Источник изображения: © Фото : US Army Europe/Spc. Ryan Lucas

Читатели Daily Mail: Байден разжигает мировую войну, отправляя войска в Европу

МОСКВА, 14 июля/ Радио Sputnik. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена направить три тысячи резервистов для укрепления безопасности в Европе.

"Нет! Не посылай наших американцев! Мирные переговоры, Джо Байден! Отправляйся сам и сражайся или посылай своих внуков!" – призвал theconclusionis.

"Разве не конгресс должен это делать? Американцы этого не хотят, мы хотим мирных переговоров", – добавил YassieMan.

"Байден выкинул более 120 миллиардов долларов из денег американских налогоплательщиков в крысиную нору, чтобы замаскировать преступные операции – свои и своего сына­­-наркомана – на Украине", – возмутился General MacArthur.

"Если Путин уже проиграл, как утверждает Джо, зачем посылать больше войск за большие деньги?" – осведомился Silenced do good.

"Так начался Вьетнам", – напомнил jvjj1244.

"Байден совершенно не смог урегулировать наш собственный кризис на южной границе и пытается спровоцировать третью мировую войну за год до выборов. Как удобно", – прокомментировал Irish Ninja.

"Если Европе не хватает войск, то это проблема Европы, а не наша. Они могли бы собрать в пятьдесят раз больше, если бы им нужно было прямо сейчас. Он хочет мировой войны", – написал Saturdaypm.

"Байден чертовски одержим развязыванием Третьей мировой войны, в то время как у нас есть Министерство юстиции, Секретная служба и ФБР, одержимые идеей начать революцию в нашей стране. Это страшные времена, ребята", – посетовал OceanGuy.

Ранее радио Sputnik писало, что Финляндия готова обсудить размещение в стране военной базы США.

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Страны
Вьетнам
США
Украина
Финляндия
Персоны
Путин Владимир
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