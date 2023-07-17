"Посылай своих внуков!" Новый приказ Байдена испугал американцев

Читатели Daily Mail: Байден разжигает мировую войну, отправляя войска в Европу
МОСКВА, 14 июля/ Радио Sputnik. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена направить три тысячи резервистов для укрепления безопасности в Европе.
"Разве не конгресс должен это делать? Американцы этого не хотят, мы хотим мирных переговоров", – добавил YassieMan.
"Если Путин уже проиграл, как утверждает Джо, зачем посылать больше войск за большие деньги?" – осведомился Silenced do good.
"Байден совершенно не смог урегулировать наш собственный кризис на южной границе и пытается спровоцировать третью мировую войну за год до выборов. Как удобно", – прокомментировал Irish Ninja.
"Байден чертовски одержим развязыванием Третьей мировой войны, в то время как у нас есть Министерство юстиции, Секретная служба и ФБР, одержимые идеей начать революцию в нашей стране. Это страшные времена, ребята", – посетовал OceanGuy.
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