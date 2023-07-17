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ТАСС

Летчики Балтфлота отработали перехват воздушных целей в небе под Калининградом

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: Марина Лысцева/ ТАСC

В маневрах были задействованы порядка 10 самолетов Су-27 соединения морской авиации, сообщили во флоте

КАЛИНИНГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Учения летчиков-истребителей Су-27 по отработке техники пилотирования при перехвате целей и элементов воздушного боя с "противником" в небе над Калининградской областью прошли на Балтийском флоте. В маневрах были задействованы порядка 10 самолетов соединения морской авиации, сообщили в пресс-службе флота.

"Пилоты истребителей-перехватчиков Су-27 выполнили элементы сложного пилотажа и учебные задачи по перехвату высотных скоростных целей в небе над Калининградской областью, отработали тактику ведения воздушного боя с самолетами условного противника, технику пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что в учениях были задействованы порядка 10 самолетов Су-27 соединения морской авиации флота.

В ходе учения также решались задачи по поиску "нарушителя" воздушной границы, принудительной посадке самолета-нарушителя на аэродром, приемы выхода в атаку с выполнением маневров уклонения от ракет класса "воздух-воздух", выпущенных "противником", уточнили в пресс-службе.

Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря.

Су-27 (по классификации НАТО: Flanker - "Удар во фланг") - многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик большого радиуса действия, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Также самолет применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям. 

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