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ИноСМИ

"Праздника не получилось". Саммит НАТО принес для Украины плохие новости

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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.
Источник изображения: © AP Photo / Yves Herman

Саммит НАТО не стал настоящим праздником для Украины, пишет Folha de S. Paulo. Члены альянса исполнили не все желания Зеленского и даже намекнули на то, что они не довольны тем, как Киев к ним относится.

Саммит стран-участниц Североатлантического альянса сулит плохие новости не только для Путина, но и для Зеленского и его планов.

"Знаете, мы не Amazon", – заявил журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес, один из самых радикальных сторонников Украины в военных действиях против России. Эта фраза резюмирует один из наиболее показательных итогов двухдневного саммита НАТО.

Североатлантический альянс под руководством США, в который входят уже 32 страны-участницы, так и не смог предложить Киеву конкретного плана по присоединению к нему. Причина на первый взгляд понятна: вступление в альянс страны, находящейся в состоянии военного конфликта, означает втягивание в боевые действия всех стран альянса, а в данном случае – риск начала третьей мировой войны.

Однако, если копнуть глубже, мы находим и другие причины. Одна из них как раз содержится в словах Уоллеса. Он рассказал, как "проехал 11 часов [до Киева], чтобы получить список" желаемого оружия, будто он – специалист по онлайн-заказам. По его словам, граждане западных стран хотят увидеть "толику благодарности", поскольку для передачи Киеву оружия иногда приходится уговаривать страны жертвовать своими собственными запасами вооружений, а иногда "убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке".

Никогда еще представитель союзной страны не был столь прямолинеен перед лицом многократных заявлений Владимира Зеленского, который одновременно и выиграл, и проиграл в Вильнюсе. Даже США в лице советника по безопасности Джейка Салливана (Jake Sullivan) высказали мнение, что "американская общественность заслуживает немного уважения", в ответ на соответствующий вопрос украинского активиста.

Неоднократные жалобы Зеленского и его угрозы, что Европа падет под российским огнем, если Украина проиграет, хорошо известны и в целом поддерживаются НАТО. Альянс предоставил Киеву помощь на сумму более, чем в 15 раз превышающую военный бюджет Украины 2021 года с тех пор, как Владимир Путин пересек ее границы.

Колкие заявления Зеленского свидетельствует о том, что он понял, о чем идет речь. Ситуацию еще лучше объяснил президент Чехии Петр Павел, который, может быть, и является второстепенной фигурой, но хорошо знает, как устроена НАТО.

Накануне он высказался прямо: Киеву нужно воспользоваться моментом, пока идет контрнаступление, потому что в конце года готовность Запада поставлять оружие сильно упадет, и Зеленскому придется обходиться тем, что есть. Произойти это может как из-за усталости от конфликта, высоких расходов и неуверенности в том, кто победит на президентских выборах в США.

Устрашающим для Украины фактором должен стать Дональд Трамп, который, как считается, симпатизирует Путину. Однако дело не только в этом. Джо Байдену необходимо доработать свою предвыборную кампанию, и идея о том, что он может принести мир на Украину вполне устраивает его соратников.

Проблема для Киева заключается в том, что такое соглашение неизменно повлечет за собой территориальные потери, если только контрнаступление не увенчается грандиозным успехом, о котором пока ничего не слышно. НАТО заявляет своим приоритетом помощь в вооружении украинцев, а не их вступление в Североатлантический альянс, и смысл этого шага для всех ясен.

Именно это отметил американский аналитик Джордж Фридман (George Friedman), комментируя на этой неделе эмоциональное заявление Байдена об отправке кассетных бомб в помощь украинскому контрнаступлению. С одной стороны, у Киева закончились боеприпасы, и американский готов действовать еще более жестоко. С другой стороны, когда президент делает подобное заявление, он таким образом "подает сигнал".

Это сигнал для Путина, что пришло время сесть за стол переговоров. Хотя это и не кажется столь очевидным, учитывая общую направленность, но всем известное обещание, что однажды Киев станет частью НАТО, также имеет свое влияние.

Это произойдет не сейчас, а когда-нибудь потом. Может быть, это случится тогда, когда между Россией и новой восточной границей НАТО появится буфер из занятых территорий – что-то вроде корейской демилитаризованной зоны. Такой исход даст Путину политическую возможность говорить о победе.

Конечно, все это только размышления. На деле же Зеленскому удалось получить несколько пунктов из своего списка желаний – к примеру, обещание передать французские крылатые ракеты. Но настоящего праздника не получилось. Однако же у НАТО есть другой повод для радости: турки – и как следствие венгры – согласились на вступление Швеции в альянс. Это очень важный геополитический шаг, который изменит баланс сил на Балтике и положит конец эпохе господства России в этом регионе, начавшегося после подписания в 1721 году Ништадтского мира.

Что за это получит Анкара – мы еще увидим, и не нужно удивляться, если на этом пути еще будут какие-то препятствия. Одно сейчас ясно точно, вступление Финляндии и Швеции в альянс – это большое политическое поражение для Путина, ведь конфликт на Украине начинался как раз для того, чтобы прекратить расширение НАТО на восток.

Укрепление восточных границ Североатлантического альянса и привлечение новых партнеров в систему распределения американского атомного оружия на континенте – ответ на просьбу Польши получить атомные бомбы, так как Путин уже аналогичное оружие в Белоруссии – рисуют достаточно негативную картину для российского лидера. <…>

В то же время Китай, крупнейший партнер России, похоже, пожинает плоды своей недавней попытки очаровать европейских лидеров и нормализовать отношения с Вашингтоном. "Вторая холодная война" между двумя сильнейшими державами продолжается.

В итоговом коммюнике НАТО остались критические замечания в адрес Пекина, на которые были даны протокольные ответы. Но стоит отметить и следующее высказывание генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга: "Китай не является нашим противником", в котором отразилось обеспокоенность сделками в Париже и Берлине. Саммит альянса посетили и гости из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, восторженные приверженцы прокси-милитаризма Байдена.

Автор статьи: Игорь Жиелов (Igor Gielow)

Комментарии читателей

RUBENSGONÇALVES

Зеленский считает, что может победить Россию как на поле боя, так и в области пропаганды СМИ. Но рано или поздно придется договариваться с русскими и терять территории, как это произошло в Грузии. Рано или поздно, если конфликт не пойдет по этому сценарию, НАТО придется войти на украинскую землю.

JAIROALMEIDA

Самый опасный враг – это военная индустрия, а не Путин. А Зеленский не более чем посредственный комик.

VILARINOESCOBARDACOSTA

А если хорошо подумать, неужели они не продают оружие, как Amazon?!

FABRÍCIO DA COSTA

Постепенно Зеленский начинает показывать свое истинное лицо.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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