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РИА Новости

Миронов предложил передать ЧВК под контроль СВР

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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России

Миронов предложил передать ЧВК под контроль Службы внешней разведки для работы за рубежом

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил передать ЧВК под контроль Службы внешней разведки для работы за рубежом, сообщает его пресс-служба.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью "Коммерсанту" отмечал, что в России нет закона о частных военных организациях и "группа ("Вагнер" - ред.) есть, но юридически не существует". Вопрос о ее легализации непростой и требует обсуждения в правительстве и парламенте, приводило издание слова главы государства.

По мнению Миронова, очевидно, что встреча Путина в Кремле с командирами "Вагнера" была посвящена именно перспективам их дальнейшей службы на благо России.

"Да, есть определенные сложности с организацией этого процесса, но все можно обсудить и прийти к наиболее оптимальному решению. Например, передать ЧВК под контроль СВР для работы за рубежом. Фракция СРЗП готова к предметному и серьезному диалогу с коллегами в Госдуме и правительстве по этому вопросу", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

Ранее Миронов сообщил РИА Новости, что законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний будет заново внесен в Думу в ближайшее время.

Он также отмечал, что СРЗП собирается ещё раз внести законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций в Госдуму

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.

По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства.

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Белоруссия
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Минoбороны РФ
Персоны
Миронов Сергей
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
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