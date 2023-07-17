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Турция активизировала отношения с США. Вот как она поведет себя с Россией

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Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Действия Эрдогана на саммите НАТО открыли для Анкары новые возможности в отношениях с Западом, пишет Sabah. Однако стремление Турции сблизиться с США и ЕС не нужно воспринимать как попытку отдалиться от России. В будущем Эрдоган постарается укрепить связи с Москвой, считает автор статьи.

Бурханеттин Дуран

Президент Турции Реджеп Эрдоган превратил вопрос о вступлении Швеции в НАТО в возможность начать новую эру в отношениях Анкары с Западом. Перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе Эрдоган принял в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского и на встрече с ним заявил, что Киев заслуживает членства в НАТО. Отправляясь на встречу в Литву, он затронул вопрос о пути Турции в Евросоюз. В понедельник, 10 июля, после трехсторонней встречи с генеральным секретарем НАТО и премьер-министром Швеции Эрдоган дал зеленый свет членству Швеции в альянсе при условии, что Стокгольм предоставит конкретный график выполнения обещаний, данных на мадридском саммите. В ходе переговоров с лидерами стран-членов ЕС обсуждалась тема реанимации процесса вступления Анкары в блок, прежде всего обновление таможенного союза между сторонами и либерализация визового режима для турецких граждан. Встреча с Джо Байденом принесла Эрдогану не только стратегический механизм и продажу F-16, президенты также перешли от этапа разминки к новому процессу в двусторонних отношениях. Позитивная атмосфера вильнюсского саммита, двусторонние контакты Эрдогана, а также тот факт, что Байден и другие лидеры стран-членов НАТО выразили благодарность турецкому лидеру, создали новые возможности в отношениях Анкары с Западом и позволили говорить о том, в каком направлении движутся ее отношения с Москвой. Хотя в западных средствах массовой информации на первый план вышли восхваления Эрдогана, заявления о том, что Турция отдаляется от России или поворачивается к Западу, тоже встречались.

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Изначально было известно, что Турция не выступает против расширения НАТО (политики открытых дверей). Вопрос о членстве Швеции в альянсе затянулся на год из-за проблем Стокгольма в области борьбы с терроризмом. Для реализации консенсуса, достигнутого на вильнюсском саммите, и ратификации протоколов о присоединении Швеции к блоку в Великом национальном собрании Турции важен график, который представит Стокгольм, а также его соблюдение. Как подчеркнул президент Эрдоган в беседе с журналистами на борту самолета – там был и ваш покорный слуга, – относительно данных обещаний должны быть предприняты конкретные шаги. "Конкретные шаги по данным обещаниям, прежде всего прекращение деятельности террористических организаций в этих странах, экстрадиция террористов. Если мы увидим позитивные усилия со стороны Евросоюза, то начнем работать над претворением в жизнь наших обещаний", – сказал он.

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Действия Эрдогана на вильнюсском саммите открыли важное окно возможностей в отношениях Турции с США и ЕС. Однако начало новой эры, несмотря на готовность Анкары, зависит от того, как сложившейся ситуацией воспользуются Вашингтон и Брюссель. Сейчас сформировались подходящие условия для начала нового периода в отношениях, но альянс должен принять реальность Новой Турции. Именно об этом говорил Эрдоган, когда комментировал пост Байдена в Твиттере, в котором американский президент поблагодарил турецкого лидера: "Мы будем сохранять конструктивную позицию до тех пор, пока принимаются во внимание законные озабоченности Турции в области безопасности, а также региональные и глобальные инициативы, выстроенные на взаимовыгодной основе". Турция придает значение как укреплению своих позиций в западном альянсе, так и другому двустороннему и региональному сотрудничеству.

В этой связи стремление Турции оживить отношения с США и ЕС не следует рассматривать как намерение отдалиться от России. Новая эра в отношениях с Западом не должна быть сформулирована как против Москвы. Турция не намерена отказываться от роли активного посредника между Украиной и Россией. Следует ожидать, что президент Эрдоган в ходе будущих контактов с Владимиром Путиным предпримет шаги по укреплению турецко-российских отношений. Дипломатия – это мир, в котором взаимодействует множество игроков. И осуществляется она в рамках складывающихся условий, событий, интересов, возможностей.

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