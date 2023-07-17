МИД РФ: Россия фиксирует наибольшую активность иностранных ЧВК в зоне спецоперации

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, иностранные частные военные компании активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов ВСУ на территории восточноевропейских стран
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москва наблюдает наибольшую активность иностранных частных военных компаний (ЧВК) в зоне спецоперации, западные наемники причастны к преступлениям украинских неонацистов. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией специальной военной операции. Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений", - отметила дипломат.
По ее словам, иностранные частные военные компании активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины на территории восточноевропейских стран.
"Иностранцам, воюющим на стороне киевского режима, а также прикрывающим их национальным правительствам хотелось бы напомнить, что западные наемники в зоне СВО - законные цели наших военных, которые регулярно и успешно их поражают", - заключила дипломат.