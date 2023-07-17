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ТАСС

МИД РФ: Россия фиксирует наибольшую активность иностранных ЧВК в зоне спецоперации

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Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне.
Источник изображения: © AP Photo / Michal Dyjuk

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, иностранные частные военные компании активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов ВСУ на территории восточноевропейских стран

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москва наблюдает наибольшую активность иностранных частных военных компаний (ЧВК) в зоне спецоперации, западные наемники причастны к преступлениям украинских неонацистов. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией специальной военной операции. Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений", - отметила дипломат.

По ее словам, иностранные частные военные компании активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины на территории восточноевропейских стран.

"Иностранцам, воюющим на стороне киевского режима, а также прикрывающим их национальным правительствам хотелось бы напомнить, что западные наемники в зоне СВО - законные цели наших военных, которые регулярно и успешно их поражают", - заключила дипломат. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
ЧВК
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