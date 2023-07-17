МИД РФ: Россия фиксирует наибольшую активность иностранных ЧВК в зоне спецоперации

Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, иностранные частные военные компании активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов ВСУ на территории восточноевропейских стран

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москва наблюдает наибольшую активность иностранных частных военных компаний (ЧВК) в зоне спецоперации, западные наемники причастны к преступлениям украинских неонацистов. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией специальной военной операции. Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений", - отметила дипломат.

По ее словам, иностранные частные военные компании активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины на территории восточноевропейских стран.

"Иностранцам, воюющим на стороне киевского режима, а также прикрывающим их национальным правительствам хотелось бы напомнить, что западные наемники в зоне СВО - законные цели наших военных, которые регулярно и успешно их поражают", - заключила дипломат.