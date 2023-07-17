Мораль побоку: США "наскребли по сусекам" кассетные боеприпасы для Украины

Ясно, что украинское контрнаступление буксует, пишет Parlamentní listy. США оправдывают поставки кассетных боеприпасов тем, что просто "скребут по сусекам" на складах, где уже мало что осталось. Они готовы применить это бесчеловечное оружие, хотя морального права на подобный шаг у них нет.

Йиржи Пароубек

Соединенные Штаты сообщили, что в последнем на данный момент "пакете" помощи Украине они поставят ей так называемые кассетные боеприпасы. Это сообщение вызвало ожидаемо негативную реакцию даже у некоторых союзников США по НАТО. Я имею в виду, в первую очередь, Германию и Испанию (проснулись социалисты и зеленые).

Согласно международному соглашению 2008 года, кассетные боеприпасы не только нельзя применять в боях, но и производить и распространять. Под этим обязательством подписались 120 государств мира. Правда, США среди них не было. Теперь они собираются отправлять эти бесчеловечные боеприпасы со своих складов на Украину, но, скорее всего, еще и продолжают их производить.

Кассетные боеприпасы в определенной фазе полета после запуска взрываются и высвобождают более мелкие боевые припасы, которые разлетаются на большое расстояние. А если такой боеприпас не взорвался, он может представлять опасность для мирного населения еще долгое время после завершения вооруженного конфликта. Поэтому большинство стран мира, включая Чешскую Республику, поддержали Конвенцию по кассетным боеприпасам.

Ясно, что украинское контрнаступление буксует. И США оправдывают поставки кассетных боеприпасов тем, что просто "скребут по сусекам" на складах, где уже мало что осталось.

Категорически против применения кассетных боеприпасов сейчас выступает Камбоджа. Во время вооруженных операций Соединенных Штатов Америки на ее территории против северо-вьетнамской армии применялись такие боеприпасы. Тогда через Камбоджу доставлялись оружие, боеприпасы и подкрепление из Северного Вьетнама в Южный Вьетнам по так называемой "тропе Хо Ши Мина". Также эти боеприпасы широко применялись против красных кхмеров, воюющих против проамериканского режима Лон Нола. В Камбодже погибли или остались изуродованными, по-видимому, тысячи мирных жителей уже после окончания гражданской войны, поскольку часть этих боеприпасов лежали, не взорвавшись. Таким образом, это очень коварное оружие, а США и весь Запад сейчас готовы применить это бесчеловечное оружие. Вопрос, есть ли у кого-то моральное право на подобный шаг.

С другой стороны, президент Джо Байден дал ясно понять, что помощь Украине в рамках конфликта с Россией ограничивается реальной политикой. Быстрое вступление Украины в Североатлантический альянс, как того требуют некоторые восточноевропейские правительства, в том числе безрассудное чешское, приблизит НАТО вплотную к ядерному столкновению с Россией.

Много раз после начала вооруженного конфликта на Украине я писал о необходимости заключить мир. Война — худшее из возможных вариантов решения конфликтов между государствами. В принципе украинское руководство хочет своими авантюристскими действиями затянуть государства Североатлантического альянса в вооруженный конфликт, и Киеву все равно, насколько фатальными будут последствия для всего мира.

Также из уст чешских политиков (тут я могу привести показательный пример министра иностранных дел Липавского) мы время от времени узнаем, что не стоит бояться ядерных угроз со стороны России, поскольку она просто блефует. Мол, Россия — "бумажный тигр".

Такие же иллюзии испытывали, например, генералы австрийской армии в 1914 году, которая из-за своего ограниченного международного кругозора была готова устроить вооруженную авантюру, напав на Сербию. Просто в австрийской армии думали, что дело ограничится локальным и мимолетным вооруженным конфликтом. Предполагалось, что Россия и Франция бросят Сербию, на которую напала Австро-Венгрия, истекать кровью, а сами вмешиваться не станут. Однако объявление войны Сербии Австро-Венгрией повлекло за собой цепочку других объявленных войн: Россия объявила войну Германии, а та ответила ей тем же, Франция и Великобритания объявили войну Германии, а Германия объявила войну им обеим и так далее. Далее последовало более четырех лет ожесточенных противостояний гигантских масштабов с многомиллионными жертвами среди солдат и мирного населения со всех сторон. В результате страдали люди, гибли и оставались калеками солдаты. Развалился европейский и мировой порядок, что в 1939 году привело к началу Второй мировой войны. И не только.

"Прекрасная эпоха", которая закончилась летом 1914 года, уже никогда не вернулась, и после окончания Первой мировой войны как минимум три европейские державы сохранили в душе желание отомстить, которое реализовалось во время Второй мировой войны в виде гекатомб человеческих жертв. В общем, худой мир всегда лучше любой войны. А хорошей войны не существует.

Можно ожидать, что Россия, которую коллективный Запад победить на поле брани не в состоянии, потребует после истощения Украины и в значительной мере Запада, чтобы Украина стала нейтральным государством. Это совершенно не исключает гарантий ее безопасности от держав. Европейские политические элиты, включая чешские, лелеют мысль о том, что и без полного поражения России и ее безусловной капитуляции можно будет вернуть Украине Крым и русскоязычные области на востоке и юге Украины. Однако все это фантазии и иллюзии.