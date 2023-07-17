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ТАСС

Шольц заявил, что США заранее сообщили ФРГ о поставках кассетных боеприпасов Киеву

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

Канцлер Германии заметил, что страна все же привержена своим обязательствам по Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не удивлен решением США о поставках Украине кассетных боеприпасов, но в то же время подчеркнул важность конвенции о запрещении такого рода боеприпасов.

"Разумеется, США не удивили нас: мы узнали об этом решении не из СМИ, а напрямую из Соединенных Штатов", - сказал Шольц журналистам на летней пресс-конференции в Берлине. При этом он выступил в защиту решения США о поставках кассетных боеприпасов Киеву, уточнив, однако, что Германия не обязана комментировать суверенные решения других государств. "Правительство США приняло решение, которое не является нашим, а принято суверенно - с указанием, что в противном случае оно не сможет обеспечить достаточное количество боеприпасов", - пояснил канцлер ФРГ.

Вместе с тем Шольц заметил, что Германия привержена своим обязательствам по Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов. "Но я хочу еще раз сказать: для меня эта конвенция имеет большое значение", - констатировал канцлер. Дело, по его словам, вовсе не в оружии и его эффективности в боевых действиях. "Потому что все оружие, которое мы поставляем, приводит к ужасным разрушениям, когда попадает в цель", - резюмировал глава правительства Германии.

Он указал, что в ФРГ нет кассетных боеприпасов, и правительство Германии не намерено их закупать.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что его страна приняла решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в случае поставки американских кассетных боеприпасов на Украину российские силы будут вынуждены применять аналогичные средства поражения против украинской армии. Он также добавил, что Россия воздерживалась от применения кассетных боеприпасов в ходе спецоперации, понимая, какую угрозу они несут мирному населению. По словам Шойгу, поставка американцами этого вооружения приведет к затягиванию конфликта. 

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