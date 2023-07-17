НАТО захлопнула двери перед Украиной. Там молчать не стали

Итоги саммита в Вильнюсе продемонстрировали слабость и нерешительность НАТО в вопросе вступления Украины в альянс, пишет LB.ua. Киеву не только отказали в приглашении стать членом организации, но и выдвинули максимально размытые формулировки по этому вопросу.

Большое количество украинцев до последнего верили в то, что лидеры НАТО во время Вильнюсского саммита смогут принять судьбоносное решение – создать условия для ускоренного членства Украины, по-настоящему открыть двери перед нашим государством.

Альянс действительно открыл двери, которые были закрыты после саммита в Бухаресте 2008 года, однако сразу поставил новые, за которыми на стенах, как граффити, написаны еще более размытые предыдущие формулировки.

Для начала стоит сказать, что лидеры НАТО решили отменить для Украины промежуточный этап перед приобретением членства – присоединение и выполнение специального плана действий (ПДЧ).

В 2008 году в Бухаресте члены альянса не предоставили этого механизма Киеву и Тбилиси – они просто указали, что для Украины и Грузии двери в НАТО всегда открыты. Мы увидели, к чему привела эта недальновидная и неразумная политика альянса – к нескольким конфликтам с участием России.

Сейчас в НАТО согласились с тем, что ПДЧ Украине больше не нужен, что он устарел, ведь Украина добилась значительных результатов и на пути реформ, и в оборонной совместимости. Казалось бы, вот он, тот шанс – установить сокращенную процедуру вступления наподобие той, которую проходили Финляндия и Швеция, и предоставить Украине приглашение, после чего, кстати, процесс вступления мог быть значительно длиннее, чем у скандинавских стран. Но так не случилось.

Было очевидно, а Киев был морально готов к тому, что лидеры НАТО не захотят немедленно принимать Украину в альянс. Мы слышали позицию Соединенных Штатов и Германии, руководство которых заявило о том, что это невозможно сделать во время конфликта.

Представители некоторых государств упоминали 5 статью НАТО и в кулуарах отмечали, что не хотят напрямую втягиваться в конфликт с Россией. Хотя стоит сказать, что эта статья и не предусматривает непосредственного отправления войск или вооружений.

Все это было понятно. Однако украинцы надеялись, что они получат шанс – какую-то четкую дорожную карту, где будут указаны конкретные сроки вступления, перечень условий, которые необходимо выполнить, чтобы получить полноправное членство, и тому подобное. Что же мы получили? К сожалению, только размытые формулировки.

В коммюнике саммита отмечено, что "Украине направят приглашение присоединиться к НАТО, когда с этим согласятся союзники и будут выполнены все условия". Иными словами, Киев вместо условий вступления получил условия приглашения. Нам просто тактично показали на очередную "открытую" дверь.

Однако возникает следующий вопрос: а какие именно условия должна выполнить Украина, чтобы получить это приглашение? НАТО и на этот вопрос ответила: нужно улучшить оборонную совместимость, а также провести дополнительные демократические реформы. И вот тут возникает несколько "но".

Первое – история не знает стран, которые во время масштабного конфликта на своей территории осуществляли демократические преобразования. НАТО решила пойти против исторической логики и здравого смысла.

Второе – демократизация не имеет границ. Когда нам скажут, что мы достаточно демократичны для получения (кстати, чего) членства в альянсе или приглашения? Может, существует какая-то градация демократичности: сколько реформ нужно проделать, чтобы стать кандидатом, а сколько – чтобы быть полноправным членом?

Третье – почему выглядит так, что эти размытые условия местами еще хуже ПДЧ, которое хоть давало понимание, что конкретно нужно улучшать? Впрочем, на этот раз, в отличие от Бухареста, есть ощущение, что члены альянса выполнят хоть что-то из обещанного.

И тут возникает еще одна проблема – проблема гарантий. В НАТО говорят, что каждый год главы МИД стран альянса будут собираться и проверять, как Украина выполнила текущую программу. Это позволяет таким государствам, как Венгрия, даже на этом этапе блокировать прогресс Украины и шантажировать ее. И вообще этот механизм может применяться в отношении нас бесконечно: мы будем получать новые и новые планы, а министры будут собираться и выставлять нам все новые требования. И это только для того, чтобы предоставить приглашение!

Из положительного – это создание расширенного пакета программ политической, финансовой и оборонной поддержки Украины, а также основание совета Украина – НАТО. Все это, как надеются наши восточноевропейские партнеры, позволит совместно производить новое вооружение, осваивать технологии и открывать новые предприятия, которые будут работать на западных лицензиях.

Еще один важный сигнал от альянса – полная поддержка формулы мира Зеленского, которая, напомним, предусматривает предоставление различных гарантий Украине – от политических и оборонных до энергетических и финансовых.

В то же время члены НАТО показали, что они не готовы в хорошем смысле действовать агрессивно в отношении России. Просьба некоторых лидеров отменить основополагающий акт об отношениях с Россией не была услышана и поддержана большинством. А именно эти договоренности не дают НАТО размещать свои силы вблизи приграничных с РФ территорий.

Лидеры стран – членов альянса все еще оглядываются на тень Путина. Их очередной отказ просигнализировал России, что у нее все еще имеются инструменты влияния на решения членов организации в отношении Украины. После Вильнюса российское руководство удостоверится: единственное, что удержит Украину от вступления НАТО – это конфликт.

В Вильнюсе проиграла не Украина. Она выигрывает, несмотря ни на что. Проиграл альянс, продемонстрировав свою слабость и нерешительность.

Автор: Александр Демченко