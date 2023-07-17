На ледокол "Якутия" погрузили паротурбинную установку

ЦАМТО, 14 июля. Специалисты "Балтийского завода" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) завершили погрузку паротурбинной установки (ПТУ) левого борта на третий серийный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия".

Погрузка ПТУ общей массой около 300 тонн производилась частями. Сначала на заказ загрузили генератор и конденсатор, затем – турбину массой 140 тонн. Оборудование было доставлено и погружено на ледокол с помощью плавучего крана "Демаг". После установки изделий на штатные места специалисты "Балтийского завода" приступили к сборке и монтажу оборудования.

Паротурбинная установка, в состав которой входят два главных турбогенератора, является одним из ключевых элементов ледокола и предназначена для выработки электроэнергии, необходимой для функционирования главных электродвигателей и систем жизнеобеспечения судна.

Универсальный атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 строится на Балтийском заводе по заказу Госкорпорации "Росатом". Судно было заложено 26 мая 2020 года, спущено на воду 22 ноября 2022 года. В настоящее время на предприятии ведется строительство еще одного серийного атомного ледокола "Чукотка".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК.