Макрон "поднял знамя справедливости", когда выразил твердое несогласие с открытием офиса НАТО в Японии, пишет GT. Он приструнил главу альянса, желавшего расширить блок в Азию по согласованию с США. И отстоял интересы ЕС, не позволив ему стать лакеем Америки.

Ху Сицзинь

Президент Франции Эммануэль Макрон тверд и непреклонен в своей позиции по поводу открытия офиса связи НАТО в Токио. "Кто бы что ни говорил, география упряма. Индо-Тихоокеанский регион — это не Северная Атлантика", — сказал он журналистам после саммита НАТО. Он также заявил, что, по его мнению, хотя у блока должны быть партнеры в других регионах, не следует забывать, что "НАТО расшифровывается как Организация Североатлантического договора".

По сообщениям СМИ, на церемонии открытия саммита НАТО [в Вильнюсе] первым речь произнес премьер-министр Японии Фумио Кисида, затем президент США Джо Байден в своем выступлении высоко оценил вклад Токио в вопросы европейской безопасности. В это время Макрон случайно оказался рядом с Кисидой, и французского лидера несколько раз сфотографировали закатывающим глаза. Некоторые отметили, что он выглядел "нетерпеливым".

Тем не менее, будучи главным инициатором открытия офиса связи НАТО в Токио, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг не желает мириться с провалом своего плана. Как он заявил в среду, "вопрос об офисе связи все еще на повестке дня. Он будет рассматриваться в ближайшем будущем". Давая заключительное слово, Столтенберг сказал, что "мы видим, как Китай становится все ближе к нам" и что подъем Поднебесной является глобальным вызовом. Генсек альянса также поднял вопрос о "недавних крупных инвестициях Пекина в военное строительство... Мы [НАТО] ожидаем, что к 2035 году у Китая будет 1,5 тысячи ядерных боеголовок на ракетах, с дальностью полета, способных достичь США и Европы, территории НАТО". Ранее он утверждал, что "заявленные амбиции и политика принуждения Китая бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям".

Обычно генсек НАТО европеец, но решающее влияние на избрание кандидатуры оказывают США, поэтому человек на этой должность обычно придерживается проамериканских позиций. Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, такой же верный прислужник США. Он сыграл ключевую роль в подталкивании альянса к усилению своего влияния в Азии, решительно выступая за то, что "НАТО — это региональный союз, но мы противостоим глобальным вызовам".

"Мы разрушаем барьеры между атлантическими и тихоокеанскими союзниками Америки и рассматриваем общие проблемы, такие как кибербезопасность, новые и революционные технологии и морская безопасность, — заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит во время саммита в Вильнюсе. — Есть целый ряд вопросов, по которым мы можем учиться друг у друга, формально не привлекая никого из Индо-Тихоокеанского региона в альянс".

Слова Смит кажутся расплывчатыми, но вот позиция Столтенберга по содействию расширению НАТО в соседние с Китаем страны более ясна. Япония и Южная Корея очень хотят укрепить отношения с альянсом и на саммите в Вильнюсе даже подписали с ним индивидуально адаптированную программу партнерства (ITPP). Сеул также договорился о расширении обмена военной разведкой и сотрудничества в 11 областях, таких как кибербезопасность и новые технологии.

Сможет ли Макрон остановить заговор Вашингтона и Столтенберга, нацеленный на усиление НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе? Это еще неясно. Однако сейчас французский президент призывает к осмотрительности, проявляя моральное превосходство. Он указал на изъяны в плане США и Столтенберга и поднял "знамя справедливости", защитив фундаментальные интересы Европы и тем самым немедленно приструнив генсека. Тот уже заявил, что вопрос о токийском офисе все еще "обсуждается", но ему явно не хватает убедительности. Ни Вашингтон, ни Токио не рискнули открыто спорить с Макроном. Расширение Организации Североатлантического договора до Организации Североатлантического и Индо-Тихоокеанского договора стало бы для Европы девиантным путем, который способен спровоцировать глобальную геополитическую трагедию и превратить державы Старого континента в полноценных американских "лакеев".

Учреждение офиса НАТО в Японии может открыть "ящик Пандоры". Мощное несогласие Макрона наверняка будет тихо приветствоваться многими европейскими странами и явно сдержит США на уровне морали. Время покажет, смогут ли американская гегемония на Западе и прагматизм Столтенберга в конечном итоге стянуть и разорвать на клочки "знамя справедливости", поднятое Макроном.