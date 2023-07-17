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РИА Новости

ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Сенатор Джабаров: частные военные компании должны действовать только за пределами России

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Частные военные компании должны действовать только за пределами России, согласовывая свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами РФ, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью "Коммерсанту" отмечал, что в России нет закона о частных военных организациях и "группа ("Вагнер" - ред.) есть, но юридически не существует". Вопрос о ее легализации непростой и требует обсуждения в правительстве и парламенте, приводило издание слова главы государства.

"Это тема очень серьезная, я свою позицию высказывал: ЧВК могут действовать только вне пределов России, на территории страны они могут находиться на отдыхе, без оружия, без проведения сборов. Право на ношение оружия есть только у сотрудников силовых ведомств РФ", - сказал Джабаров.

Он полагает, что в этом случае ЧВК могут согласовывать свои действия с внешнеполитическими и оборонными структурами России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
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