Индийцы запустили к Луне планетоход

Несмотря на большое число попыток, до сих пор высадить рабочие луноходы на Селене удавалось только СССР, США и Китаю. Учитывая ничтожную стоимость новой миссии, в случае ее успеха Индия покажет высокую зрелость своего космического сектора.

В пятницу, 14 июля, в 12:05 по московскому времени, Индийская организация космических исследований запустила миссию «Чандраян-3» с космодрома на острове Шрихарикота. Запуск провели с помощью индийской ракеты Launch Vehicle Mark-III массой 640 тонн с полезной нагрузкой до 10 тонн (в этой миссии — меньше, потому что вывод был на более высокую орбиту). Это достаточно необычная по мировым меркам ракета, каждая из трех ступеней которой работает на своем особом топливе.

Launch Vehicle Mark-III вывела в космос непилотируемый корабль, который доставит к орбите на высоте в 100 километров над Луной посадочный аппарат с луноходом внутри. В заправленном виде конструкция весит две тонны. Ее цель — доставить на поверхность Луны (69-й градус южной широты) 26-килограммовый луноход.

Запуск, посадка и сама эксплуатация планетоходов — исключительно сложная задача. Как Naked Science уже подробно писал, планетоходы — не реальные автоматы: фактически это телеуправляемые земными операторами системы, поскольку уровень существующего и перспективного ИИ слишком низок, чтобы управлять планетоходом сколько-нибудь безопасно. И даже с людьми-операторами планетоходы и в 60-х годах, и в XXI веке периодически гибнут потому, что заехали не туда. Поэтому эксплуатируют их крайне осторожно: американские марсоходы, например, едут не более 100 километров в день, а пока единственный китайский марсоход «Чжужун» за год работы преодолел всего 1,9 километра.

Учитывая все эти сложности, индийцы преднамеренно проектировали луноход простым и предельно компактным с минимумом приборов на борту. Его системы позволяют провести спектральный анализ местного грунта в точке высадки, измерить его температуру и теплопроводность в самом верхнем, поверхностном слое, а также оценить плотность разреженной плазмы (сверхтонкой «атмосферы») у поверхности Селены. На этом его научные возможности в основном исчерпаны.

Launch Vehicle Mark-III, носитель того же типа, на котором запустили «Чандраян-3» . Источник: ISRO

Ожидаемый «пробег» лунохода — 500 метров, а время работы — всего 14 суток. Такое непродолжительное время работы обусловлено простотой аппарата: у него есть солнечная батарея, но нет радиоизотопного источника энергии, позволяющего луноходу не переохладиться двухнедельной лунной ночью, когда температура на поверхности падает до минус 170 градусов Цельсия. Высадка должна состояться в августе этого года.

Тем не менее, если у индийцев все получится, это станет большим достижением. Стоимость миссии «Чандраян-3» — всего 90 миллионов долларов, что по любым меркам весьма немного, тем более для миссии, запускаемой на одноразовом носителе. Типичные лунные миссии других стран как минимум в несколько раз дороже.

Индийский луноход имеет классическую схему советского лунохода: шесть колес, сходная подвеска. Однако он значительно проще и несет меньше научных приборов. Источник: ISRO

Кроме того, успешная миссия такого рода — признак технической зрелости. Попытки частных компаний, включая израильскую, высадить свои аппараты на поверхности Луны до сих пор терпели неудачу. Та же Индия в 2019 году пробовала посадить там свой луноход, похожий на нынешний, но из-за ошибки в программном обеспечении посадочного модуля он разбился о поверхность Луны. Страна, которая может высадить его в рабочем виде, проходит своего рода тест на «космическую зрелость».

Возможно, чтобы пройти этот тест, индийцы чуть упростили задачу: луноход прилунится не у южного плюса естественного спутника Земли, а просто в высоких широтах, ниже 70-го градуса южной широты. Ближе к полюсу местность становится более пересеченной и поэтому сложной для мягкой посадки в автоматическом режиме.