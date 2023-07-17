Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского отделения Союзмаш России

ЦАМТО, 14 июля. Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех), заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев 13 июля принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения организации, которое он курирует.

В ходе заседания обсуждались ситуация в промышленности и основные проблемные вопросы в Саратовской области, а также новые вызовы, стоящие перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса региона, и пути их решения.

"Несмотря на непрерывное нарастание политического и экономического давления на нашу страну, российские машиностроители продолжают с высокой эффективностью реализовывать свой потенциал. С появлением новых вызовов и угроз нам важно было создать благоприятные условия производителям вооружения и военной техники, обеспечить их финансовую устойчивость, преодолеть нарастающий дефицит кадров, – сообщил Александр Михеев. – Мы внесли свой весомый вклад в укрепление отечественной промышленности, повышение боеспособности войск. Инициативы и проекты Союза Машиностроителей были направлены на совершенствование законодательства в промышленной сфере, подготовку современных специалистов для реального сектора экономики".

Большое значение в работе Союза машиностроителей России сегодня уделяется молодежной и кадровой политике. Для решения кадровой проблемы в промышленности создается сквозная система подготовки и закрепления высококвалифицированных специалистов, начиная со школы и до послевузовского образования, включающая повышение престижа рабочих и инженерных профессий.

Один из приоритетов деятельности связан с формированием инновационного поколения молодых специалистов. Реализуется пилотный проект "Ассоциированные школы Союза машиностроителей России", ежегодно при поддержке Госкорпорации Ростех проводится Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего".

Совместно с МГТУ им. Н.Э.Баумана под эгидой Союза машиностроителей России каждый год проходит Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов "Будущее машиностроения России", приуроченная ко Дню машиностроителя.

В целях подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих современным запросам работодателей, Союз машиностроителей России ведет работу по становлению системы профессиональных квалификаций в отрасли машиностроения.

В настоящее время на базе Союза машиностроителей России созданы пять Советов по профессиональным квалификациям: в машиностроении, в отрасли судостроения и морской техники, в отрасли ракетной техники и космической деятельности, в авиастроении, в области промышленной электроники и приборостроения.

Расширяется работа, направленная на стимулирование и поддержку молодых специалистов. Растет число соискателей, подающих свои работы на премии имени Владимира Ревунова и Николая Макаровца. Учреждена ежегодная премия в честь Бориса Тихомирова за работы, вносящие значительный вклад во внедрение передовых инженерных решений. В 2022 году на 40% выросло количество участников инженерной олимпиады "Звезда".

Продолжается активное участие в становлении национальной системы квалификаций в промышленных отраслях. В 2022 году по сравнению с предыдущим годом количество соискателей, прошедших независимую оценку Центров оценки квалификаций увеличилось на 50%.

С началом специальной военной операции усилилась социально-гуманитарная составляющая деятельности Союза машиностроителей. В рамках акции "Всегда рядом" предприятия промышленности и работники направляют на добровольных началах средства для оказания помощи вынужденным переселенцам из Донбасса, других освобожденных территорий, а также российским военнослужащим и членам их семей.

Особую значимость в новых условиях приобрела волонтерская программа Союза машиностроителей по донорству крови. В 2022 году проведено около полутора тысяч мероприятий. Донорами стали свыше 120 тысяч человек. В контуре Саратовского регионального отделения в 2022 году было сдано 1385 донаций.

В отношении законотворческой работы усилия Союза машиностроителей были сфокусированы, прежде всего, на законопроектах, направленных на обеспечение бесперебойной работы предприятий ОПК, регулирование контрактной системы, ценообразование при выполнении гособоронзаказа, снижение административной нагрузки, сохранение финансовой устойчивости предприятий, обеспечение их квалифицированными кадрами.

"Мы понимаем, что перед нами стоят сложные и важные задачи в интересах безопасности страны, сохранения жизни наших людей, достижения целей, поставленных Президентом Российской Федерации", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".