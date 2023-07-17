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Известия.ru

Военный политолог оценил вероятность исключения Великобритании из НАТО

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Источник изображения: Фото: TAСС/EPA/DANIEL IRUNGU

Военный политолог Кошкин: Британию не исключат из НАТО, несмотря на плачевное состояние ВС

Великобританию не исключат из НАТО, несмотря на плачевное состояние ее вооруженных сил. Об этом 14 июля «Известиям» заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.

«Проблем очень много в вооруженных силах Соединенного Королевства. Сейчас они находятся в таком режиме сокращения сухопутных войск, что даже не знают, как будут решать задачи. У них плачевное состояние военно-морских сил. На самом деле они больше находятся в плоскости некого управления. Но исключение Великобритании из НАТО невозможно, потому что это правая рука США в Евроатлантическом союзе», — сказал эксперт.

Кошкин отметил, что Британия курирует восточный фланг НАТО, и для нее это «чрезвычайно важная и ответственная задача».

«Так что исключить из альянса — нет, а плачевное состояние вооруженных сил — да. Вот почему Британия пытается все вопросы переложить, используя вот такое командное свое положение, на другие государства», — заключил политолог.

Накануне экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube-канале заявил, что Вооруженные силы Великобритании пришли в плачевное состояние, поэтому страна стала тяжелым грузом, который тянет НАТО вниз.

20 июня заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд завил, что Великобритания может потерять свое влияние в НАТО и статус одной из ведущих военных держав, если не откажется от политики сокращения армии. Редфорд отметил, что британская армия слишком мала и ей необходимо расти.

В мае телеканал Sky News сообщил со ссылкой на генерал-майора Руперта Джонса, что запас боеприпасов в Великобритании истратится за 22 часа, если начнется крупномасштабная война.

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