Зеленский взялся за шантаж. НАТО остается только откупаться

НАТО и Украина находятся в состоянии "взаимного давления", заявил "Гуаньча" китайский профессор Хуан Цзин. Первая делает все, чтобы не допустить членства второй в блоке. Зеленский же "играет" вопросом о вступлении, требуя от организации либо принять его страну, либо "откупаться" военной помощью.

С 11 по 12 июля в Вильнюсе, столице Литвы, прошел саммит НАТО 2023 года.

Что касается европейского направления, государства-члены по-прежнему были сосредоточены на украинском конфликте. Ключевыми темами саммита были план помощи Киеву и перспективы вступления этой страны в НАТО, а также утверждение самого всеобъемлющего плана региональной обороны альянса со времен окончания холодной войны, направленного на защиту от потенциальной российского атаки. Кроме того, был создан Совет Украина — НАТО, и на первом заседании этого органа выступил с речью президент Владимир Зеленский.

На Азиатско-Тихоокеанском направлении НАТО сосредоточилась на модернизации своего партнерства с Японией. Была выпущена новая индивидуально адаптированная программа партнерства (ITPP). Однако из-за возражений Франции план по "созданию офиса связи альянса в Токио" был в последний момент исключен из совместного коммюнике.

Между тем по многим ключевым вопросам у стран — членов НАТО все еще есть глубокие разногласия. Зеленский даже возмутился, что альянс не предоставил конкретные сроки принятия Украины в организацию, и публично обвинил блок в "абсурдности", а эту "неопределенность" назвал слабостью.

Портал "Гуаньча" пригласил профессора Шанхайского университета иностранных языков Хуан Цзина, чтобы он поделился своим профессиональным мнением по поводу вышеуказанных вопросов. Интервью разделено на две части, и эта статья является первой из них.

"Гуаньча": Члены НАТО так и не смогли прийти к соглашению касательно заявки Украины на вступление. В своем последнем выступлении президент США Джо Байден сказал, что альянс рассмотрит возможность принятия этой страны в качестве полноправного члена только тогда, когда завершится украинский кризис. Но, с другой стороны, конфликт между Москвой и Киевом во многом вызван расширением НАТО на восток, а США поставляют Украине оружие, в том числе кассетные боеприпасы, которые недавно подняли волну споров. Вооруженные действия также давно зашли в тупик. Что вы думаете о непоследовательном подходе Соединенных Штатов к украинскому вопросу? В частности, о чем думают США, которые, с одной стороны, способствуют конфликту, а с другой — противодействуют немедленному вступлению Украины в НАТО?

Хуан Цзин: На ​​самом деле подход США абсолютно последователен. Американская цель — максимально ослабить и задавить Россию с минимальными затратами для себя и в то же время крепко привязать к себе Европу с помощью НАТО. Таким образом, конфликт на Украине стал важным козырем для Соединенных Штатов. Пока он продолжается, Европа не будет чувствовать себя в безопасности, потому что ощущает большую угрозу со стороны России. Поскольку ЕС не может подавить Москву в одиночку, ему остается только полагаться на Североатлантический альянс, в котором доминирует Вашингтон.

Поэтому, с одной стороны, Соединенные Штаты пользуются зависимостью ЕС от НАТО в плане безопасности, а с другой — продолжают ослаблять Россию через конфликт на Украине. Таким образом они убивают двух зайцев одним выстрелом. Вот почему многие проницательные люди осуждают лицемерие и безнравственность Вашингтона, который истощает Москву за счет украинской крови и европейских денег.

В ближайшее время США однозначно не позволят Украине вступить в НАТО, потому что в этом случае альянсу придется взять на себя полную ответственность за безопасность этой страны. При таком развитии событий, если российские войска будут сражаться с ВСУ, по правилам НАТО, государства-члены, включая Соединенные Штаты, должны будут принять непосредственное участие в боевых действиях, чтобы защитить Украину. А Россия — ядерная держава с мощным военным потенциалом. Прямой конфликт с Москвой неизбежно создаст огромную угрозу безопасности Вашингтона, что не отвечает интересам американцев.

Вот почему Соединенные Штаты совсем не хотят, чтобы Украина вошла в альянс, ведь их основная цель — это защитить собственные интересы и избежать непосредственного участия в конфликте. При этом одновременно Белый дом призывает Киев продолжать вооруженные действия. Как я только что сказал, затянувшийся кризис может принести США двойную выгоду: чем дольше он идет, чем сильнее истощается Россия и усиливается зависимость Европы от НАТО. Поэтому, хотя позиция Америки внешне кажется противоречивой, в реальности все логично. Вашингтон прямо преследует свою цель: связать ЕС и задавить Москву с наименьшими потерями.

— Перед саммитом НАТО Зеленский побывал во многих странах и убеждал их согласиться на вступление Украины в альянс. Результаты его явно разочаровали: несмотря на личное присутствие на встрече, Зеленский публично обвинил НАТО в Твиттере, что та не сообщила конкретные даты присоединения. Если говорить о членстве Украины, не застряли ли Киев и члены НАТО в состоянии "взаимного давления"? Обе стороны знают, что вступление почти невозможно, но, когда скачешь верхом на тигре, слезть с него трудно (обр. нет пути назад, — Прим. ИноСМИ). Иными словами, может ли быть так, что обе стороны просто "набивают себе цену"? Есть и другая точка зрения — что с таким поведением Киев уже ходит по краю, и на самом деле именно на это рассчитывают Европа и Вашингтон. Что вы думаете по этому поводу?

— Если вы посмотрите на этот вопрос с разных позиций, то обнаружите противоречие между ними, и это несовпадение существует уже давно.

Во-первых, как все обстоит с точки зрения Украины? Вы (НАТО) пригласили меня, и я подала заявку еще в 2008 году. Хотя запрос был отклонен из-за возражений Германии и Франции, НАТО выписала мне "билет", в котором говорилось, что я могу присоединиться в любое время, если выполню все ваши требования. Вот Украина долгое время пыталась соблюсти выдвинутые условия. После Майдана в 2014 году Киев полностью повернулся к Западу и принялся вводить стандарты НАТО в военной отрасли, национальной обороне, политике и экономике.

После прихода к власти Зеленского власти страны вновь подали заявку на вступление в НАТО, и та даже почти ее приняла. Но Россия почувствовала угрозу и в феврале прошлого года начала специальную военную операцию. Итак, подытожим, как же все выглядит с точки зрения Украины. Во-первых, она как суверенное государство имеет право и намерение вступить в Североатлантический альянс. Во-вторых, она борется за безопасность не только своей родины, но и Европы, даже всего международного порядка во главе с США, поэтому для НАТО сейчас самое время принять страну. В-третьих, после присоединения к альянсу Киев может официально получить прямую защиту организации. Если все государства-члены вступят в конфликт с Россией, то коллективно они, возможно, смогут ее одолеть. С точки зрения Киева, членство Украины также отвечает коренным интересам НАТО: в случае поражения Москвы угроза с ее стороны для Европы исчезнет, и раз и навсегда воцарятся мир и безопасность.

Однако в глазах НАТО все совсем иначе. Когда-то она приветствовала вступление Украины — в основном из-за США, чья главная цель это подавление и сдерживание России. Но и тогда крупные европейские державы, такие как Германия и Франция, занимали сдержанную позицию в этом вопросе и не слишком хотели членства Украины. Потому что они знали: как только эта страна вступит в альянс, Москва обязательно ответит военными средствами, что поставит под угрозу общую безопасность Старого континента.

Однако в НАТО господствуют Соединенные Штаты, которые успешно использовали некоторые государства Центральной и Восточной Европы, такие как Польша, Чехия, Литва — в общем, страны, что испытывают исторический, этнический и политический страх перед Россией. Их страх перед Москвой и ненависть к ней берут начало не только в истории, но и в разных культурных системах и несоответствии национальной мощи. США использовали эти государства, чтобы подтолкнуть Украину к вступлению в НАТО.

Но теперь, когда разразился конфликт, ключевые члены альянса отказали стране во вступлении. Как я только что сказал, все это потому, что если сейчас Украина войдет в НАТО, то всем ее членам придется напрямую ввязываться в вооруженные действия, и в результате они непременно заплатят огромную цену. Кроме того, это может еще сильнее разозлить Россию и даже заставить ее поменять свою стратегию, а провоцирование ядерной войны не отвечает интересам ни США, ни и их союзников по альянсу.

Именно поэтому большинство стран, включая Германию и Францию, в настоящее время выступают против принятия Украины. Вот таким образом сформировалось упомянутое состояние "взаимного давления".

Украина считает, что если НАТО не позволит ей присоединиться или не окажет существенную поддержку, то она может проиграть, и ее неудача окажет негативное влияние на все страны — члены блока. Если Киев потерпит поражение, позволив Москве добиться цели "демилитаризации", то "российская угроза" нависнет прямо над Западной Европой. Поскольку Украина — крупная страна, расположенная в самом сердце Старого континента, НАТО не может допустить, чтобы Киев проиграл: ведь в случае его поражения пострадают все европейцы. Сейчас ВСУ сражаются за всю Европу, поэтому НАТО обязана оказывать ей всеобъемлющую помощь. Киев использует свою возможную неудачу и ее последствия в качестве козыря для вступления в блок.

Но в Североатлантическом альянсе считают, что организация и так всем сердцем поддерживает Украину — она даже возвела Зеленского в ранг "мирового героя". Украинцам дают все, что они попросят: оружие, танки, оборудование; все, кроме непосредственного участия войск НАТО. Германия, Франция и США уже публично заявили, что будут поддерживать союзницу, пока вооруженные действия не закончатся, но в НАТО Украина не войдет, потому что ее членство может привести к бесконтрольной эскалации кризиса и даже ядерной войне, которая станет колоссальной угрозой для всего человечества. Но на самом деле это очень лицемерные слова. Позиция альянса такова: даже когда на Украине останется лишь один солдат, НАТО не вступит в конфликт.

Хотя блок "масштабно" поддерживает Киев, предоставляя оружие и технику по его требованию, при этом он не обеспечивает поддержку с воздуха, что весьма губительно для ВСУ. По сути, это показывает, что мелочные расчеты Европы и США в какой-то степени одинаковы: максимально затянуть конфликт, чтобы истощить Россию, как когда-то Афганистан, и тогда в какой-то момент она сама рухнет.

Но это тоже авантюрное решение: НАТО делает ставку на то, что Украина сможет продолжать бороться. Этим как раз воспользовался Зеленский, чтобы "шантажировать" блок. Он говорит: неужели вы думаете, что я буду сражаться и дальше? Я могу и не делать этого. Если вы ставите на меня, то будьте добры оказывать постоянную поддержку, а лучше разрешите присоединиться к Североатлантическому договору.

"Агитационная" деятельность Зеленского в Европе преследует две цели. С одной стороны, он задирает (самую высокую) цену: позволить его стране войти в альянс. Тогда военная помощь, естественно, уже не будет проблемой — ведь после этого все государства-члены должны будут не только поддерживать украинцев, но и непосредственно вступить в бой. С другой стороны, Зеленский понимает, что в настоящее время никто не пустит его в НАТО, так как против этого выступает все высшее руководство альянса и основные государства-члены. Поэтому фактически это игра с максимальной ставкой в виде членства в блоке. Если же организация не согласна, то в качестве "откупа" пусть передаст побольше танковых снарядов, обеспечит поддержку с воздуха и так далее.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО уже давно является предметом переговоров между двумя сторонами, и наиболее реалистичной целью Зеленского является получение максимальной поддержки со стороны альянса. Цель НАТО — использовать Киев для подавления Москвы, поэтому она непременно поддержит продолжение конфликта.

— В своем интервью в январе этого года вы упомянули, что конфликт между Москвой и Киевом заставит Европу угодить в "украинскую ловушку". После начала спецоперации страны ЕС, в основном Франция, не прекратили говорить о своем стремлении к стратегической автономии. Регион все отчетливее видит, что политический курс Соединенных Штатов основывается только на собственных американских интересах. Как государства — члены НАТО смогли преодолеть разногласия на саммите?

— Конфликт на Украине был главной темой этого саммита. На мой взгляд, разногласия между членами НАТО нельзя устранить, потому что в их основе лежат коренные различия. Это то, что англичане называют "difference in kind", а не "difference in degree" ("разница в виде, а не разница в степени". Первое — разница в категории, типе; второе — разница в каком-то признаке у двух предметов одной категории, — Прим. ИноСМИ). У основных стран Западной Европы (Франция, Германия, Испания, Италия и другие) не может быть больше двух вариантов развития событий. Первый: США продолжат твердо поддерживать Украину, тогда и Европа не отступит, совместными усилиями они победят Россию. Для региона это наилучший вариант. Второй: если конфликт не сдвинется с мертвой точки (из-за возможной эскалации), тогда европейская безопасность всегда будет под угрозой, поэтому необходимо добиться прекращения огня и мирных переговоров, чтобы снизить риски. Второй вариант ведет к стратегической автономии, продвигаемой Германией, Францией и другими, но для этого Старому континенту нужно получить определенный контроль над украинским кризисом, чего США не допустят. Европе приходится выбирать одно из двух: либо объединиться с Вашингтоном для победы над Москвой, либо обрести стратегическую независимость.

Если Европа сможет добиться стратегической автономии, то крупные державы региона получат возможность обратиться к формату "Нормандской четверки", то есть Германия, Франция, Украина и Россия вместе сядут за стол переговоров. В этом процессе не будут участвовать США или НАТО, и в итоге стороны, возможно, смогут вернуться к прежним Минским соглашениям.

Для крупных европейских стран продолжение конфликта означает нестабильность — как политическую, так и экономическую, которая будет лишь усиливаться, потому что Украина находится в самом сердце континента. Если конфликт затянется еще на несколько лет, проблемы европейской безопасности лишь усугубятся. Не только политические перспективы региона окажутся под серьезной угрозой — его экономическое развитие будет сильно ограничено и подвергнется удару. Во-первых, не одни лишь инвестиции сократятся, капитал тоже может "бежать за границу". Во-вторых, Россия и Украина являются важными поставщиками энергии в Европу, и нехватка ресурсов может обостриться.

Экономический спад неизбежно приведет к политическим и социальным проблемам, которые трудно держать под контролем. Например, уже сейчас появляются признаки хаоса во французском и немецком обществах. Но Соединенным Штатам это может быть выгодно. Таким образом, украинский конфликт заставил Европу (особенно страны Западную) отчетливее увидеть истинное лицо Америки.

31 мая 2022 года Байден опубликовал в газете The New York Times авторскую статью, в которой провел четыре красные линии украинского конфликта: во-первых, НАТО не будет принимать в нем непосредственное участие. Во-вторых, цель этого противостояния ни в коем случае не смена режима в России и не отдаление Владимира Путина от власти. В-третьих, США и Североатлантический альянс не возьмут на себя инициативу нападения на РФ, а американские солдаты не будут напрямую сражаться на Украине. В-четвертых, Киеву не разрешается атаковать материковую часть России, подобные удары не поощряются ("Мы не поощряем Украину и не позволяем ей наносить удары за ее пределами").

Эта статья совершенно "запутала" и даже возмутила европейцев. Перед тем, как Байден опубликовал эту статью и провел четыре красные линии, он не посоветовался ни с одним европейским лидером или другим союзником, и это было абсолютно одностороннее решение Америки.

В то время я как раз читал курс лекций в Европе. Публикация Байдена вызвала бурю негодования во всем регионе: как США могут так говорить? Во-первых, это Соединенные Штаты точно "спрогнозировали" начало конфликта и принялись активно поддерживать Украину. Во-вторых, после начала вооруженных действий украинцы продемонстрировали волю к сопротивлению и боевую мощь <...>. В-третьих, вся Европа была настолько же напугана, насколько и возмущена. Страх был вызван тем, что начало украинского конфликта полностью лишило ЕС чувства безопасности, к тому же противоборствующей стороной является ядерная держава. А гнев был спровоцирован мыслями о том, как Россия, страна, которая после распада Советского Союза политически, экономически и социально уступала Европе и неоднократно просилась стать частью европейской "семьи", посмела начать спецоперацию? Смесь этих двух чувств породила очень сильные эмоции, которые сформировали беспрецедентную атмосферу всеобщей ненависти европейцев к США в марте прошлого года.

До этой волны ненависти Соединенные Штаты уже отправили четкий сигнал, что их цель — победить Россию. 26 марта 2022 года Байден выступил с речью в Варшаве, заявив, что цель Запада — заставить Путина уйти в отставку и больше никогда не позволить ему прийти к власти. 24 апреля министр обороны США Ллойд Остин выступил в Польше с похожей речью, говоря еще жестче: что цель конфликта — ослабить Москву до такого состояния, чтобы она больше не могла использовать военные средства для "давления на другие страны", как на Украину. Цитируя Остина, "надо ослабить Россию до такой степени, чтобы она больше никогда не смогла сделать то, что сделала с Украиной". После этого у Европы сложилось впечатление, что Вашингтон обязательно присоединится к ней, чтобы одолеть Москву.

Однако месяц спустя, 31 мая, Байден развернулся на 180 градусов и предложил свои четыре красные линии. Как только они были обнародованы, Европа поняла, что США вовсе не хотят выиграть в конфликте. Они не только не желают смены режима в России, но и не позволяют Украине атаковать ее материковую часть. Если Америка и НАТО не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, как украинцы смогут сами победить русских?

Только тогда европейцы вдруг осознали, что США передумали.

Существует причина для подобного изменения в американской политике. Вскоре после начала конфликта в стратегических кругах США начались ожесточенные дебаты о том, не является ли расширение НАТО на восток стратегической ошибкой, и можно ли с помощью последовавшего за этим украинского кризиса победить Россию.

В ходе дискуссий некоторые такие ведущие стратеги спорящих сторон, как Ричард Хаас, Генри Киссинджер, Чарльз Купчан, Стивен Уолт, Эндрю Басевич, Ричард Беттс, Джон Миршаймер, директор отдела планирования политики в годы правления Клинтона Энн-Мари Слотер и другие, публично заявляли, что расширение НАТО на восток является "стратегической ошибкой" по двум причинам:

Первая — тактическая. Если вы хотите победить Москву, нужно непременно учитывать риск ядерной войны. Россия является ядерной державой и применит свое оружие, если ее загнать в угол. А в ядерной войне нет победителей, потому что она станет концом для всего человечества.

Вторая — стратегическая. После окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты возвысились до сверхдержавы, но самый большой геополитический недостаток США всегда заключался в том, что они расположены в Новом Свете и на Новом континенте. В это же время весь евразийский континент от СССР до Китая и далее до Индии был либо социалистическим во главе с Коммунистической партией, либо лево-националистическим, и Вашингтон не мог его контролировать.

Поэтому принятая стратегия Соединенных Штатов в те годы — это крепко удерживать в своих руках Европу, по крайней мере, Западной, чтобы обеспечить себе плацдарм в Старом Свете. В то же время Америка могла поддерживать свое мировое господство за счет поддержки со стороны европейских сил, а также с помощью контроля над цепью островов Азиатско-Тихоокеанского региона, такими как Япония и Южная Корея. Чтобы изначальная стратегия США работала, эти государства должны всегда чувствовать, что они не способны решить угрозы безопасности самостоятельно и обязаны полагаться в этом плане на Вашингтон.

Во время холодной войны подобными угрозами были Советский Союз и Организация Варшавского договора (ОВД) во главе с Москвой. Вслед за распадом СССР вскоре исчезла и ОВД. Если бы тогда Россия потерпела полное поражение, у Европы больше не осталось бы "внешних угроз безопасности, которые она не может контролировать". А после Брексита господство над европейским континентом вернулось бы таким странам, как Германия и Франция.

После промышленной революции главным изменением в Европе стало то, что Великобритания, морская держава, получила власть над этим регионом. А главнейшей стратегической целью морских государств является формирование союзов: только так они могут контролировать континентальные страны. Брексит ускорил решение этой проблемы.

В центре внимания внешней стратегии крупной сухопутной державы не создание союзов, а стабилизация окружающих территорий и обеспечение своего лидирующего положения. Это также основная причина, по которой Германия и Франция, особенно вторая, активно выступают за стратегическую автономию. Потому и США знают, что в случае поражения России Европа выйдет из-под их контроля и будет стремиться к независимости. А если Америка не сможет держать Старый континент под своим крылом, ее гегемония пошатнется.

Именно потому, что Соединенные Штаты не забыли о своем изначальном "стратегическом замысле", Байден в одностороннем порядке и опубликовал статью в New York Times 31 мая, проведя четыре красные линии и заявив, что Вашингтону не нужна победа в этом конфликте. Резкий разворот Америки заставил европейцев понять, что США вовсе не хотят выигрывать, а стремятся использовать кризис, чтобы подавить Россию и захватить контроль над ЕС.

В этом и заключается основная причина разногласий по поводу украинского конфликта между Европой и США, а также между государствами — членами НАТО: как вести его? Какова его конечная цель? Если больше не можешь и не хочешь его продолжать, то как с ним покончить? На каких условиях?

Это основное противоречие саммита НАТО, которое для вида прикрыли договоренностью, что Украину не пригласят в альянс как минимум до окончания военных действий. В этом единодушны как страны Европы, так и США. Но возникает следующий вопрос: если Украина не войдет в НАТО, как долго еще будет продолжаться конфликт? И как он должен закончиться? Тут между ЕС и Соединенными Штатами существуют фундаментальные разногласия. Кроме того, из-за опубликованной в прошлом году статьи Байдена Франция и Германия стали еще громче требовать стратегической автономии. Просто прямо сейчас Берлин не смеет высказываться открыто: на него давят как США извне, так и политическая раздробленность изнутри, и ему приходится придерживаться "политкорректности" для поддержания элементарной стабильности. Эммануэль Макрон же осмелился высказаться прямо, но после этого во Франции вспыхнули беспорядки, которые наверняка были срежиссированы Америкой.

С точки зрения долгосрочных фундаментальных интересов Европе невыгодно бесконечно затягивать конфликт. На первый взгляд, на этом саммите главной темой было вступление Украины в НАТО, но на самом деле основным фокусом стало огромное противоречие между основными державами Евросоюза и Соединенными Штатами по вопросу кризиса.

Сейчас перед крупными европейскими государствами стоят несколько проблем. Во-первых, их подавляет Вашингтон, поэтому они не осмеливаются открыто сопротивляться Америке. В то же время главные державы региона находятся в "заложниках" у стран Центральной и Восточной Европы, таких как Литва, Польша, Чехия и других, которые готовы беспрекословно следовать за Соединенными Штатами, из-за чего внутри ЕС нет единства. Во-вторых, упомянутые малые страны не сходятся с западноевропейскими абсолютно ни в чем, и они страдают от множества политических и экономических проблем, которые угрожают их социальной стабильности. Поэтому Европа сейчас находится в затруднительном положении. Конкретным проявлением этого стало то, что, несмотря на сильные эмоции, охватившие континент после вспышки конфликта, единой и четкой позиции у стран ЕС так не выработалось: требования у всех разные, и реальную и эффективную политику они так и не сформулировали. Ситуация вынуждает Старый континент погружаться глубже в это болото, но он ничего не может поделать — только тревожиться.

Автор: Хуан Цзин (黄靖) — приглашенный профессор Шанхайского университета иностранных языков