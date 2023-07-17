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ТАСС

Bloomberg: Запад испытывает дефицит боеприпасов из-за поддержки Украины

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Погрузка 155-мм кассетных активно-реактивных снарядов М864 DPICM военнослужащими 82-го артиллерийского полка 1-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии армии США во время боевых стрельб в ходе учений в Южной Корее, 20.09.2016
Погрузка 155-мм кассетных активно-реактивных снарядов М864 DPICM военнослужащими 82-го артиллерийского полка 1-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии армии США во время боевых стрельб в ходе учений в Южной Корее, 20.09.2016.
Источник изображения: Gabriel Jenko / армия США

По словам обозревателя агентства Макса Хейстингса, Вашингтон вынужден "заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы" у Сеула, чтобы продолжать поставлять их Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Западные страны к настоящему моменту практически исчерпали запасы боеприпасов в связи с военной поддержкой Киева. Такую оценку привел в пятницу обозреватель агентства Bloomberg Макс Хейстингс.

По его словам, США, "самая могущественная страна НАТО", якобы испытывают "серьезные сложности с тем, чтобы сохранить на прежнем уровне военную поддержку Украины". "Поразительная реальность" заключается в том, что Вашингтон вынужден "заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы" у Сеула, чтобы продолжать поставлять их Киеву, утверждал Хейстингс. Европейские участники НАТО оказались же сейчас в "гораздо более трудном положении": их запасы снарядов "сильно истощены", а военная техника "попросту не подлежит обслуживанию".

В таких условиях, полагает обозреватель, странам НАТО следует срочно "нарастить инвестиции в военную промышленность". От этого якобы зависит как исход спецоперации России на Украине, так и способность альянса в перспективе противостоять Китаю, который, по утверждению автора публикации, представляет собой для НАТО "гораздо более серьезную угрозу, чем Россия". 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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