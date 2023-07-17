Япония намерена поставить ВСУ средства обнаружения БЛА

ЦАМТО, 14 июля. Как сообщило японское новостное агентство Jiji Press, премьер-министр Японии Фумио Кисида 12 июля заявил, что Япония в рамках военной помощи предоставит Украине системы обнаружения БЛА.

Премьер-министр Японии сделал данное заявление в ходе своего выступления на саммите НАТО в Вильнюсе.

В марте Фумио Кисида посетил Украину и сообщил президенту Зеленскому, что Япония предоставит 30 млн. долл. помощи в виде нелетального оборонительного оборудования через трастовый фонд НАТО. Эта структура будет использоваться и для поставки систем обнаружения БЛА.

В своем выступлении 12 июля Ф.Кисида отметил, что международное сообщество находится на историческом поворотном этапе. Ссылаясь на соглашение Большой семерки, достигнутое на саммите под председательством Японии в мае, о решительном противодействии любым односторонним попыткам изменить статус-кво силой, он пообещал, что Япония будет и дальше укреплять сотрудничество с другими странами для поддержания и укрепления "свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права".

Японский лидер также заявил, что безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона неразделимы. Он заявил о своей решимости работать над укреплением связей между НАТО и четырьмя партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле власти Японии заявили, что поставят Украине костюмы и маски для защиты от химического оружия, а также разведывательные БЛА. Ранее Япония уже направляла Украине нелетальную военную помощь, включая бронежилеты, защитные шлемы, медицинское оборудование, зимнее обмундирование, палатки, продовольствие и электрогенераторы. Япония также согласилась поставить Украине внедорожники и грузовики. К апрелю 2023 года на Украину были доставлены восемь пикапов Toyota Hilux, предназначенных для использования подразделениями по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. В конце июня 2023 года МО Японии подтвердило поставку первых двух легких внедорожников "Тип-73" с колесной формулой 4x4.

Кроме того, власти США и Японии используют обходные схемы для задействования японских предприятий в организации производства боеприпасов для поставки ВС Украины.