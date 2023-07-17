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ЦАМТО

Великобритания передала ВМС Украины два тральщика класса "Сандаун"

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Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

ЦАМТО, 14 июля. Командование ВМС Украины в ходе состоявшейся 2 июля в Глазго церемонии приняло два минных тральщика класса "Сандаун", выведенных из состава ВМС Великобритании.

Корабли (M108) "Гримсби" и (M112) "Шорехам" получили новые наименования (M310) "Чернигов" и (M 311) "Черкассы".

Двенадцать минных тральщиков класса "Сандаун", построенных на верфи Vosper Thornycroft, вошли в состав ВМС Великобритании с 1993 по 2002 гг. Начиная с 2006 года, ВМС Великобритании постепенно выводят тральщики из боевого состава флота. Три корабля были переданы ВМС Эстонии в соответствии с условиями контракта, подписанного в 2006 году.

Передача двух минных тральщиков является одним из пунктов подписанного 21 июня 2021 года в Одессе меморандума о реализации программы "Расширения возможностей ВМС Украины" (UNCEP – Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme).

Верховная Рада Украины 27 января 2022 года приняла закон "О ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Великобритании относительно официальной кредитной поддержки развития возможностей ВМС ВСУ". Соглашение предусматривает оказание украинской стороне поддержки в виде кредитов на сумму до 1,7 млрд. фунтов стерлингов для финансирования, среди прочего:

- закупки двух минных тральщиков класса "Сандовн";

- совместной постройки восьми ракетных катеров проекта P50U;

- поставки и установки систем вооружения на состоящие на вооружении корабли,

- совместной постройки фрегата (предположительно, класса "Эрроухед-140").

Хотя изначально сообщалось, что Украине будут переданы тральщики "Блайт" и "Рамзи", позднее было решено передать (M108) "Гримсби" и (M112) "Шорехам". Они были в лучшем техническом состоянии. Неофициально сообщается, что переданные тральщики будут отправлены в Румынию.

Обучение украинских экипажей на кораблях началось в июле 2022 года. В январе 2023 года споттеры опубликовали первые фотографии кораблей с украинскими названиями и бортовыми номерами.

Недавно официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил о наличии планов создания противоминного дивизиона, в состав которого войдут оба тральщика класса "Сандаун", а также два судна класса "Алкмаар", которые пообещали передать Нидерланды. Задачей подразделения станет обеспечение безопасности судоходства в территориальных водах Украины.

Тральщик класса "Сандаун" представляет собой судно длиной 52,5 м, шириной 10,5 м, осадкой 2,3 м и полным водоизмещением 484 т. Максимальная скорость хода составляет 13 узлов.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Великобритания
Нидерланды
Румыния
Украина
Эстония
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