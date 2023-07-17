Хорваты: Запад предложил Украине умереть, а об остальном он позаботится сам

Запад хочет, чтобы борьба с Россией продолжалась вечно, потому что она становится выгодной для него, пишет Advance. Читатели издания отмечают, что его обещания Киеву напоминают рекламу похоронной конторы со слоганом: "Вам нужно только умереть — об остальном мы позаботимся!"

Д. Марьянович

В течение сегодняшнего дня США и их союзники представили в Вильнюсе, в рамках саммита Североатлантического альянса, новые гарантии безопасности для Украины. Чем он отличаются от нынешней поддержки? Как отмечается, их цель — "укрепить обороноспособность Украины в долгосрочной перспективе" в борьбе против России.То есть тем самым НАТО обязуется, что будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

Правда, эту мантру мы слышали и раньше. Единственное отличие в том, что, похоже, НАТО готовится к тому, что этот вооруженный конфликт будет продолжаться, возможно, многие годы. В целом это перекликается с заявлениями России о том, что Запад "будет бороться с Россией до последнего украинца".

Вопрос, что по этому поводу думает Киев. Ведь об этих обязательствах, предлагаемых Украине, Североатлантический альянс сказал всего через день после того, как украинский президент Владимир Зеленский заявил об "абсурдности" отказа НАТО пригласить Украину в альянс или по крайней мере обозначить временные рамки ее вступления.

Правда, что касается "временных рамок", то Владимиру Зеленскому их в принципе обозначили, пусть они его и не устроили. Главные члены Североатлантического альянса ясно сказали, что Украину ждут в НАТО только после того, как закончится вооруженный конфликт с Россией, поскольку иначе мир погрузится в ядерную войну. Почему же Владимир Зеленский не доволен? Неужели он думал, что НАТО примет Украину, зная, что некоторые ее восточные и южные регионы находятся под российским контролем? Нет, он не мог ожидать подобного, но, быть может, он думал, что в Вильнюсе ему скажут: "Как только вы победите Россию, вы станете членом НАТО". Но этого он так и не услышал. Вместо этого ему сказали, что Украина по-прежнему обязана провести соответствующие политические реформы и преобразования в области безопасности.

Зеленскому это не нравится, потому что подобными вещами дома не похвалишься. Ведь выходит, что даже если украинским вооруженным силам и удалось бы каким-то чудом полностью освободить всю территорию Украины, это все равно не значит, что Украина приблизится к так называемой евроатлантической интеграции. Конечно, на Украине есть те, кто все больше прислушивается к российским заявлениям о том, что западные союзники Украины заинтересованы, прежде всего, в войне против России, и что Украина — лишь несчастный посредник вне зависимости от того, что это Россия начала вооруженный конфликт!

И эти заявления НАТО сегодня о том, что они готовы оказывать Украине помощь, сколько потребуется, но не готовы дать ей ничего больше, тоже говорят в пользу того, что главная цель Североатлантического альянса заключается в войне против России, то есть в максимальном ее ослаблении. Получается, защита Украины — производная от этого желания.

Есть еще отдельная декларация "Большой семерки", в которой говорится, что Украина получит от нее военную и финансовую помощь, разведывательную информацию и все необходимое для борьбы против России. Украине даже пообещали срочную помощь в случае, если в будущем Россия снова случайно нападет на Украину после завершения нынешнего вооруженного конфликта.

"Наша поддержка сохранится надолго в будущем. Наша преданность Украине не пошатнется", — заявил сегодня президент США Джо Байден в время встречи с лидерами "Большой семерки", на которой присутствовал и украинский президент Владимир Зеленский.

Но опять-таки все это лишь красивые заявления и ничего конкретного. Зеленский знает, где на самом деле кроется конкретика — в пятой статье Североатлантического договора, в которой говорится, что нападение на одну из стран-членов НАТО автоматически расценивается как нападение на весь альянс, и он обязан защищать ее с оружием в руках. Вот это сильное обязательство, благодаря которому, например, бывшие советские республики Прибалтики чувствуют себя в полной безопасности. Возможно, их немного беспокоят какие-нибудь ассиметричные угрозы (…), но вообще они знают, что с ними не может произойти того же, что произошло с Украиной 24 февраля 2022 года.

Конечно, позиции Киева и Москвы, судя по заявлениям и обязательствам НАТО, прямо противоположны. Киев считает, что получил мало, а Москва предупреждает, что Североатлантический альянс зашел слишком далеко. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, насколько "потенциально опасно" предоставление Западом каких-либо гарантий безопасности Украине, хотя, честно говоря, ей не дали на самом деле ничего нового, кроме подтверждений прежней позиции и процесса вооружения Украины. Бывший президент России Дмитрий Медведев, как обычно, пошел дальше и заявил, что эта дополнительно акцентированная поддержка приближает Третью мировую войну!

Встает вопрос, а что дальше? Долгое время саммит в Вильнюсе расценивался как своеобразный поворотный момент. Как будто там должно произойти нечто важное, что изменит ход вооруженного конфликта. Но ничего такого не произошло. Украине сказали, что она может ожидать поставок все новых вооружений, а она должна продолжать делать то, чего от нее ждут, то есть защищаться и тем самым системно (эту часть не озвучивали) ослаблять военные и все остальные российские силы.

Напомню, что речь идет о России, географически самой большой стране мира, которая идет к тому, чтобы в ближайшем будущем создать вместе с Китаем некий новый параллельный мировой порядок, который сначала охватил бы Евразию, а потом и тот мир, который нам знаком. Учитывая это, поддерживать Украину деньгами и оружием — действительно невеликая плата за то, что так называемый коллективный Запад может получить взамен.

Да, европейские государства сталкиваются со все большими экономическими, да и военными проблемами, поскольку их склады пустеют. Однако определенные круги очень выгодно для себя этим воспользуются и уже делают это. Например, значительно расширится ВПК, а ведь даже в мирные времена эта отрасль была одной из самых прибыльных. Вся система будет ориентирована на непрерывную поддержку Украины, продолжительную поддержку, и даже когда вооруженный конфликт завершится, будет чем заняться. Так, уже строятся планы на восстановление разрушенной Украины. Тем, кто ждет этих выгодных контактов, лучше, чисто по экономическим причинам, чтобы Украину разрушили как можно больше. Кроме того, в планах восстанавливать Украину на российские деньги, замороженные в европейских банках.

Что можно сделать, чтобы остановить трагедию? Как мы уже могли видеть, в Вильнюсе о мире никто не упоминал. Неудивительно. Но если страдания будут усиливаться, то, возможно, желание мира появится у Киева или Москвы. Сейчас прогнозировать что-то трудно, но понятно, что готовится длинная война… И до конца неясно, кто будет вести ее дальше. Может, это будут уже не те игроки, которых мы видим сегодня. Владимир Путин уже столкнулся с нестабильностью. Владимиру Зеленскому придется проявлять осторожность, поскольку из Вильнюса он вернулся почти с пустыми руками, учитывая требования, с которыми он туда ехал. Ему пообещали денег, что на какое-то время должно успокоить его потенциальных пригожиных (вопрос, надолго ли). Вооруженный конфликт в итоге, возможно, завершится по решению Киева и Москвы миром или полным поражением, поскольку, судя по всему, на Западе завершения этого вооруженного конфликта никто не хочет. Как стало понятно в Вильнюсе, к этому конфликту на Западе уже привыкли.

Комментарии читателей:

licoli

Цитирую статью: "…Пятая статья Североатлантического договора, в которой говорится, что нападение на одну из стран-членов НАТО автоматически расценивается как нападение на весь альянс, и он обязан защищать ее с оружием в руках. Вот это сильное обязательство, благодаря которому, например, бывшие советские республики Прибалтики чувствуют себя в полной безопасности".

Они, конечно, могут себя вести, как хотят. Но, судя по тому, как они тявкают и огрызаются на Россию, они не особенно ощущают себя в безопасности. Что касается пятой статьи, то я не уверен, что все отправили бы свои армии и так далее. Насколько я помню, на этот альянс никто никогда и не нападал. Но я точно знаю, что он сам любит нападать на тех, кто меньше и слабее его, по каким-то скрытым причинам.

developero

Нужно располагать промышленностью, чтобы потом ее перепрофилировать. Чтобы построить промышленность заново, Запад пытается убедить всех, как выгодно вкладываться в военную промышленность, но контрактов нет! Например, "Рейнметалл" что-то не помчался и хорошо знает, что компания из Вильнюса — проходимцы, которые просто строят карьеру. Промышленность же будет работать ради прибыли при минимальных рисках.

С другой стороны спектра государства, которые активно вкладываются в военную промышленность, в том числе в хай-тек игрушки. Это Израиль, Китай, Россия, Южная и Северная Корея и так далее. Также они вкладывают в здравоохранение, необходимые службы (полиция, пожарные), оборону страны.

И вот теперь как наши карьеристы объяснят нам, что у нас нет лекарств, потому что мы отливаем пули. Будет весело. А еще не будет отопления, раз нет газа. Они тридцать лет подсаживали промышленность и домохозяйства на газ, ведь это чистый энергоноситель.

Data

Все это логично. Если бы контрнаступление было похоже на прошлогодний прорыв, то Украину вчера приняли бы в НАТО. Но когда они увидели, что Россия консолидировалась, что это уже другая армия и другая история, они испугались своей пятой статьи и поняли, что могут потерять пол-Европы, если Украина еще ослабнет.

Что касается замороженных 300 миллиардов, то они могли бы украсить их, как крали имущество частных лиц, но их беспокоят собственные 500 миллиардов, которые заморожены в России, а еще патенты, которые можно продать, например, Зимбабве, и тогда в Зимбабве начнут производить "Мерседесы" по лицензии.

Недавно опубликована налоговая отчетность РФ за 2022 год, потому что налоговый год заканчивается в апреле. Так вот крупнейшими налогоплательщиками в России в 2022 году были немцы и немецкие корпорации, а также частные лица, которые до сих пор сидят в административных отпусках и тому подобном…

davor55

Владимир Зеленский все еще не утруждает себя погружением в геополитику. Он как приглашенный актер, которому запрещено думать. И хотя его вина в нынешней ситуации не больше, чем вина, например, Яценюка, Ющенко или Кучмы, с момента выхода "Слуги народа" до настоящего времени он все-таки мог бы попытаться понять, что сыграть роль его пригласил Запад, и что играет он против Украины и России. Или этот человек просто работает агентом MI6, действуя сознательно, а может, он под наркотиками или его шантажируют… Если американцы объявят его коррупционером, где он будет искать убежища? В Израиле? России? Лондоне?

studi

Заявления из Вильнюса, адресованные Зеленскому, напоминают рекламу похоронной конторы со слоганом: "Вам нужно только умереть — об остальном мы позаботимся!"