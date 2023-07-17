Войти
ТАСС

Орбан считает, что Украина давно утратила суверенитет

317
0
0
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: AP Photo/ Heinz-Peter Bader

Ситуацию в стране определяют западные государства, заявил премьер-министр Венгрии

БУДАПЕШТ, 14 июля. /ТАСС/. Украина "давно утратила свой суверенитет", и ситуацию в стране определяют западные государства, в первую очередь США. Такое мнение высказал в пятницу в программе радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Отвечая на вопрос о возможности прекращения конфликта на Украине, он сказал: "Если бы американцы этого захотели, то завтра утром был бы мир". "Почему они этого не хотят? Ответ на этот вопрос мы не получили на саммите НАТО [в Вильнюсе]", - отметил Орбан. Он добавил, что "Украина уже давно утратила свой суверенитет", и ситуацию в стране определяют западные государства, в первую очередь США.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что для урегулирования украинского конфликта требуются переговоры не только между Украиной и Россией, но и между Россией и Соединенными Штатами, которые оказывают Киеву основную военную и финансовую поддержку. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
27.02.2023
Конфликт на Украине закончится истощением США
05.12.2022
Европа уже проиграла противостояние на Украине
01.12.2022
"Гоните бабки": в США возмутились новым требованием Зеленского
08.03.2022
Болгары отомстили начальству за Россию
18.01.2021
Россия начала официальный процесс выхода из Договора по открытому небу
22.06.2020
Страна (Украина): партнер, но не член. Что означает новый статус Украины в НАТО и почему его дали в День России
18.06.2020
El Confidencial (Испания): почему «Ялта» не решит конфликт между Россией и ЕС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 09:41
  • 53138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.07 06:49
  • 1
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 16.07 21:04
  • 7
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 16.07 20:37
  • 3
В России рассказали о готовности беспилотной БМП к применению
  • 16.07 19:03
  • 1
Virgin Galactic проведет второй коммерческий полет в августе
  • 16.07 10:51
  • 3
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 15.07 22:44
  • 4136
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.07 20:43
  • 34
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 15.07 17:52
  • 22
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 15.07 17:46
  • 2
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 15.07 09:36
  • 8
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 14.07 15:21
  • 0
Смех и слезы: разоблачение реального положения дел в польской полиции
  • 14.07 15:15
  • 1
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 14.07 13:58
  • 1
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214