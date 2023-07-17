Министр вооруженных сил Франции рассказал, каким образом Украина может использовать SCALP

По словам Себастьена Лекорню, гарантии неприменения этих ракет на территории РФ - часть договора Парижа с Киевом

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Гарантии неиспользования французских дальнобойных ракет SCALP на территории России являются частью соглашения между Парижем и Киевом об их поставках Украине. Об этом в пятницу в эфире телеканала France 2 заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

"Очевидно, это часть соглашения с Украиной, которое у нас есть", - отметил он, отвечая на вопрос о гарантиях, что поставляемые ракеты не упадут на российской территории.

Министр пояснил, каким образом Киев может использовать SCALP. "Мы говорим о ракетах, которые позволят - у них общая дальность 250 км - наносить удары именно по тем точкам, которые находятся за российской линией обороны, по точкам, представляющим очевидный стратегический военный интерес, что позволит дезорганизовать российскую оборону для проведения контрнаступления", - утверждал Лекорню.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Парижа о поставках Киеву ракет SCALP является очередным шагом к эскалации украинского конфликта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении Франции передать Украине ракеты большой дальности. Позднее Лекорню сообщил, что часть ракет уже поставлена, другая находится в процессе транспортировки. Министр отказался раскрыть их количество.

По данным агентства Reuters, Франция намерена поставить Украине в общей сложности 50 ракет SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца.