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ТАСС

МИД Финляндии указал на то, что помощь Украине не является благотворительностью

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Элина Валтонен
Элина Валтонен.
Источник изображения: Julien Warnand / EPA / ТАСС

Глава ведомства Элина Валтонен прокомментировала заявления о недостаточной благодарности Киева за предоставленную поддержку Запада

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Страны Запада должны понять, что поддержка Украины не является благотворительностью. Такое мнение выразила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя заявления о том, что Киев недостаточно выражает благодарность партнерам за предоставленную помощь.

"Мы на Западе должны понимать, что, очевидно, это не благотворительность, потому что Украина сражается за нас. Они сражаются за нашу свободу и архитектуру европейской безопасности", - утверждала Валтонен в опубликованном в пятницу интервью британской газете Financial Times. По мнению финского министра, на Западе нет усталости от украинской тематики. "Я бы не сказала, что есть какая-то усталость, и я надеюсь, что ее никогда не будет", - подчеркнула Валтонен.

Министр отметила, что даже если бы страны НАТО предоставили Украине более четкий план вступления в альянс, как рассчитывал Киев, то "это не было бы 100%-ной гарантией" того, что Украина скоро присоединится. Валтонен напомнила, что пункт альянса о взаимной обороне "всегда остается политическим решением: что отправлять, в каком объеме, на каких условиях оказывать помощь".

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил мнение, что на Западе "люди хотят видеть благодарность" Украины за поддержку, а Киеву нужно уделять этому больше внимания. Как предполагает газета The Guardian, причиной высказываний Уоллеса было недовольство президента Украины Владимира Зеленского тем, что члены НАТО воздержались от приглашения его страны в альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. 

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Страны
Великобритания
Украина
Финляндия
Проекты
NATO
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