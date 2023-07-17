Путин сообщил, что ЧВК "Вагнер" юридически не существует

Президент РФ добавил, что вопрос легализации таких компаний должен обсуждаться Госдумой и правительством, передает "Коммерсантъ"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, но пока что юридически такие компании, в том числе "Вагнер", не существуют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит в своем репортаже корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.

"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует!" - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, сохранится ли эта компания как боевая единица. Президент отметил, что в России нет закона о частных военных организациях, а значит, и "такого юрлица нет".

"Группа ["Вагнер"] есть, но юридически не существует, - приводятся в публикации слова Путина. - Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос".

Президент считает, что в ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" все "очень просто и очевидно для российского общества". "Рядовые бойцы "Вагнера" воевали достойно, так... То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление... Я скажу так, очень аккуратно..." - заявил Путин. Глава государства рассказал журналисту, что на встрече с представителями этой ЧВК в Кремле 29 июня он дал "оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны - того, что они сделали в ходе событий 24 июня", а также "показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения". Как пишет "Коммерсантъ", Путин заявил, что предложил участникам встречи несколько вариантов трудоустройства, в том числе - под руководством их непосредственного командира с позывным Седой, под началом которого бойцы "Вагнера" служили последние 16 месяцев.

"Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А [основатель "Вагнера" Евгений] Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: "Нет, ребята не согласны с таким решением", - рассказал Путин, слова которого приводит Колесников.

Президент РФ в четверг принял участие в Москве в пленарном заседании Форума будущих технологий, по окончании которого ответил на вопросы представителей СМИ. Часть этой беседы, посвященная темам Украины и НАТО, а также зерновой сделке, была опубликована на сайте Кремля и вышла в эфире телеканала "Россия-24".