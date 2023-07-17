Войти
Военное обозрение

Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято

361
1
-1

Источник изображения: topwar.ru

В российской прессе снова появилась информация о возможном списании флагмана Северного флота тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий". Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

ТАРКР "Петр Великий" не будет отправлен на капитальный ремонт, крейсер спишут после возвращения в боевой состав однотипного "Адмирал Нахимов", модернизация которого завершается на Севмаше. Решение об этом якобы уже принято, причина - слишком большие затраты на ремонт с модернизацией. По словам источника, на сегодняшний день большая часть экипажа крейсера "Петр Великий" уже перешла на "Адмирал Нахимов", оставшийся экипаж обеспечивает его живучесть.

Принципиальное решение о списании "Петра Великого" принято. Это должно произойти после возвращения в строй "Адмирала Нахимова"

- приводит ТАСС слова источника.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Стоит отметить, что слухи о возможном списании ТАРКР "Петр Великий" появились еще в апреле это года, хотя еще в прошлом году сообщалось, что крейсер уйдет на ремонт с модернизацией после "Адмирала Нахимова". В общем, будем ждать заявлений от Минобороны, "Нахимов" должен выйти на ходовые уже в декабре этого года, так что отсталость не долго.

ТАРКР "Петр Великий" был заложен на Балтийском судостроительном заводе 25 августа 1986 года, спущен на воду 25 апреля 1989 года. В 1992 году получил имя "Петр Великий". В состав Северного флота вошел 18 апреля 1998 года. На сегодняшний день - единственный "Орлан" проекта 1144, находящийся в строю. Является самым большим атомным неавианесущим действующим кораблем в мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Пётр Великий
Компании
Севмаш
Проекты
1144 Орлан
СФ
Похожие новости
01.06.2021
Командующий СФ: "Адмирал Нахимов" станет самым мощным ракетным кораблем
13.01.2021
Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации станет флагманом ВМФ РФ - глава "Севмаша"
04.05.2016
Опережая время
04.09.2013
Как из крейсеров 70-х сделать корабли XXI века
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
20.04.2011
Модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" пока не началась - Севмаш
1 комментарий
№1
17.07.2023 06:49
Скорей Кузю надо на металлолом.
А толку от его походов маловато. Все в ремонтах стоит.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 09:41
  • 53138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.07 06:49
  • 1
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 16.07 21:04
  • 7
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 16.07 20:37
  • 3
В России рассказали о готовности беспилотной БМП к применению
  • 16.07 19:03
  • 1
Virgin Galactic проведет второй коммерческий полет в августе
  • 16.07 10:51
  • 3
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 15.07 22:44
  • 4136
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.07 20:43
  • 34
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 15.07 17:52
  • 22
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 15.07 17:46
  • 2
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 15.07 09:36
  • 8
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 14.07 15:21
  • 0
Смех и слезы: разоблачение реального положения дел в польской полиции
  • 14.07 15:15
  • 1
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 14.07 13:58
  • 1
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214