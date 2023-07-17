Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято

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В российской прессе снова появилась информация о возможном списании флагмана Северного флота тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий". Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

ТАРКР "Петр Великий" не будет отправлен на капитальный ремонт, крейсер спишут после возвращения в боевой состав однотипного "Адмирал Нахимов", модернизация которого завершается на Севмаше. Решение об этом якобы уже принято, причина - слишком большие затраты на ремонт с модернизацией. По словам источника, на сегодняшний день большая часть экипажа крейсера "Петр Великий" уже перешла на "Адмирал Нахимов", оставшийся экипаж обеспечивает его живучесть.

Принципиальное решение о списании "Петра Великого" принято. Это должно произойти после возвращения в строй "Адмирала Нахимова"

- приводит ТАСС слова источника.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Стоит отметить, что слухи о возможном списании ТАРКР "Петр Великий" появились еще в апреле это года, хотя еще в прошлом году сообщалось, что крейсер уйдет на ремонт с модернизацией после "Адмирала Нахимова". В общем, будем ждать заявлений от Минобороны, "Нахимов" должен выйти на ходовые уже в декабре этого года, так что отсталость не долго.

ТАРКР "Петр Великий" был заложен на Балтийском судостроительном заводе 25 августа 1986 года, спущен на воду 25 апреля 1989 года. В 1992 году получил имя "Петр Великий". В состав Северного флота вошел 18 апреля 1998 года. На сегодняшний день - единственный "Орлан" проекта 1144, находящийся в строю. Является самым большим атомным неавианесущим действующим кораблем в мире.