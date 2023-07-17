Войти
Военное обозрение

Опубликованы кадры взрыва японской ракеты Epsilon S во время испытаний двигателя

283
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о ЧП, произошедшем с японской ракетой-носителем Epsilon S. Это твердотопливная ракета-носитель, испытания которой проводились на японском полигоне Ноширо (префектура Акита).

В ходе испытаний, проводимых японским аэрокосмическим агентством, прогремел взрыв. Причём произошло это примерно через минуту после начала испытаний. Ракета находилась в ангаре в горизонтальном положении.

Источник изображения: topwar.ru

Известно о том, что испытывался на полигоне двигатель второй ступени этой ракеты.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит напомнить, что это уже далеко не первое фиаско с японскими ракетами. Некоторое время назад (в марте 2023) на космодроме Танэгасима не запустились боковые ракетные ускорители ракеты H3, в результате чего она так и не смогла совершить полёт.

В результате взрыва Epsilon S, как утверждается, жертв и пострадавших нет. Серьёзно повреждён испытательный комплекс. Начато расследование этого инцидента.

В зависимости от результатов расследования, как сообщается, существует вероятность того, что запуск первой ракеты с вьетнамским спутником дистанционного зондирования Земли в 2024 финансовом году будет отложен.

Возможную причину взрыва описывает профессор аэрокосмического института Токийского университета Коити Ёнемото:

Если твёрдое топливо имеет значительные поры или трещины, оно может взорваться. Возможно, возникла проблема с контролем качества.

Японская пресса пишет, что космическая программа страны сталкивается с многочисленными проблемами, которые влияют на её реализацию. Ряд проблем носят технический характер, что является особым вызовом для Японии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Похожие новости
12.04.2021
Foreign Affairs (США): уходя от Запада
08.04.2021
«Маршал Шапошников»: из противолодочников во фрегаты
31.07.2017
Минобороны России раскрыло подробности полета запущенной в КНДР ракеты
21.07.2017
ВМС Индии начали тендер по закупке шести подводных лодок по проекту P-75(I)
17.02.2012
Китай ускоренными темпами создает флот десантных кораблей
10.02.2012
Индия модернизирует армию, думая о Китае ("Huffington Post", США)
03.02.2012
Турция планирует создать баллистическую ракету с дальностью 2500 км
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 09:41
  • 53138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.07 06:49
  • 1
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 16.07 21:04
  • 7
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 16.07 20:37
  • 3
В России рассказали о готовности беспилотной БМП к применению
  • 16.07 19:03
  • 1
Virgin Galactic проведет второй коммерческий полет в августе
  • 16.07 10:51
  • 3
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 15.07 22:44
  • 4136
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.07 20:43
  • 34
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 15.07 17:52
  • 22
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 15.07 17:46
  • 2
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 15.07 09:36
  • 8
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 14.07 15:21
  • 0
Смех и слезы: разоблачение реального положения дел в польской полиции
  • 14.07 15:15
  • 1
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 14.07 13:58
  • 1
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214