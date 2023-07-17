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ТАСС

Корветы "Громкий" и "Совершенный" ТОФ вернулись во Владивосток после учений в АТР

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Швартовка корвета проекта 20380 "Совершенный" в порту Владивостока
Швартовка корвета проекта 20380 "Совершенный" в порту Владивостока.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Торжественная церемония встречи экипажей кораблей прошла на 33 причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Громкий" и "Совершенный" вернулся во Владивосток после выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Громкий" и "Совершенный" вернулся в главную базу флота во Владивосток после выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Торжественная церемония встречи экипажей кораблей прошла на 33 причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной под руководством заместителя командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Дениса Березовского", - говорится в сообщении.

На причале состоялось общее построение личного состава кораблей, на котором командирам возвратившихся после дальнего похода корветов заместитель командующего ТОФ по традиции вручил жареных поросят.

Экипажи кораблей выполнили все запланированные мероприятия, приняли участие в совместных международных учениях, отработали корабельные тренировки в нескольких районах Юго-Восточной Азии, а также совершили деловые заходы в порты Индонезии и КНР.

Корабли вышли из главной базы ТОФ в середине мая. За время выполнения задач в АТР они преодолели более 11 тыс. морских миль. После пополнения материальных запасов и короткого отдыха экипажей корабли продолжат выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки флота. 

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Страны
Индонезия
Китай
Проекты
Военные учения
ТОФ
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