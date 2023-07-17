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ТАСС

Конгрессмены США отклонили инициативу о запрете передачи Украине кассетных боеприпасов

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Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Источник изображения: © РИА Новости

Члены Конгресса также отвергли поправку, согласно которой Вашингтону не следовало бы продолжать субсидировать страны НАТО, оборонные расходы которых меньше 2% их ВВП

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса в четверг не приняли предложенную поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября), предусматривающую введение запрета на продажи и передачу Вашингтоном Киеву кассетных боеприпасов. Об этом сообщается в Twitter нижней палаты Конгресса.

Поправку ранее представила член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия). Инициативу поддержали 147 законодателей, 276 высказались против нее.

Конгрессмены также отвергли поправку, согласно которой США не следовало бы "далее субсидировать страны НАТО", оборонные расходы которых меньше 2% их ВВП. Ее внес республиканец Уоррен Дэвидсон (от штата Огайо).

В июне комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей принял проект оборонного бюджета в объеме $886,3 млрд с военной помощью Украине. Инициатива включает $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Конгрессмены также намерены направить Киеву $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности, что предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов Пентагона. В конце декабря прошлого года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в объеме $858 млрд.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что его страна приняла решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в случае поставки американских кассетных боеприпасов на Украину российские силы будут вынуждены применять аналогичные средства поражения против украинской армии. Он также добавил, что Россия воздерживалась от применения кассетных боеприпасов в ходе спецоперации, понимая, какую угрозу они несут мирному населению. По словам Шойгу, поставка американцами этого вооружения приведет к затягиванию конфликта. 

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