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РИА Новости

На базе Черноморского флота активно готовят операторов дронов-камикадзе

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.управляет БПЛА.
Источник изображения: © РИА Новости

В одном из центров на базе Черноморского флота массово готовят Операторов дронов-камикадзе

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Операторов дронов-камикадзе массово готовят в одном из учебных центров на базе Черноморского флота Вооруженных сил России.

В подготовке операторов задействованы как инструкторы-волонтеры, так и опытные операторы БПЛА, успешно выполнявшие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.



"Современный конфликт показал, что применяются высокотехнологичные изделия и надо быть во всеоружии, знать и уметь", - рассказал РИА Новости один из бойцов, проходящий обучение.

По словам одного из инструкторов учебного центра, данный вид квадрокоптера (FPV-дрон) появился сначала в гражданской сфере. Данные дроны использовались в спорте, сейчас же они активно используются на фронте как дроны-камикадзе, их применяют для поражения техники и живой силы противника.

"К нему крепится боевая часть, так или иначе подходящая под боевую задачу. То есть это или кумулятивный снаряд для поражения техники, или же осколочно-фугасный для поражения живой силы противника", - рассказал РИА Новости инструктор.

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