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Оценена стоимость обслуживания электромобиля

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Робот-заправщик для электромобилей
Робот-заправщик для электромобилей.
Источник изображения: Volkswagen US Media Site

Зарядка электромобиля обходится примерно в три раза дешевле, чем заправка машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает издание Insider.

В ходе исследования журналисты взяли электрокар Tesla и среднестатистический автомобиль с ДВС. Авторы сослались на отчет EnergySage, согласно которому полная зарядка электромобиля на платной станции обойдется примерно в 15 долларов, а стоимость пройденной мили составит 4,5 цента. В материале отмечается, что миля на классическом автомобиле обойдется в три раза дороже.

Также специалисты отметили, что в среднем в год владелец электромобиля в США тратит 615 долларов на зарядку. По некоторым оценкам, заправка автомобиля и сопутствующее обслуживание обходятся в среднем в 1850 долларов.

В заключение авторы отчета заявили, что владельцы электромобилей могут сэкономить еще больше, если будут заряжать свои машины дома. Специалисты посоветовали ставить электрокары на зарядку в ночное время — тогда автомобиль будет заряжаться по ночному тарифу со скидкой.

Ранее журналисты Insider рассказали, что электромобили Tesla отличаются самой высокой стоимостью страховки. Средняя стоимость страхового договора Tesla в США обходится в 2503 доллара, автомобиля с ДВС — в 1682 доллара.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Tesla
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