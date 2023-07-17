Войти
ТАСС

Источник: крейсер "Петр Великий" спишут после возвращения в строй "Адмирала Нахимова"

300
0
-1
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

На борт "Нахимова" уже перешла значительная часть экипажа "Петра Великого"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" будет списан после ремонта и модернизации однотипного корабля "Адмирал Нахимов". Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Военно-морскому флоту.

"Принципиальное решение о списании "Петра Великого" принято. Это должно произойти после возвращения в строй "Адмирала Нахимова", - сказал он.

По данным собеседника агентства, в ожидании передачи "Адмирала Нахимова" флоту значительная часть экипажа "Петра Великого" перешла на борт "Нахимова". Оставшаяся часть экипажа "Петра Великого" обеспечивает его живучесть.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В июне в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023) глава "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта и модернизации на предприятии может выйти на ходовые испытания в декабре 2023 года или в мае 2024. По его словам, крейсер находится на завершающем этапе ремонта и модернизации, в работе участвуют более 3 тыс. человек. Одновременно идут швартовые испытания корабля. Он готовится к заселению экипажа.

"Адмирал Нахимов" находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление его ударной мощи. Планируется, что он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый, а в перспективе получит гиперзвуковые ракеты "Циркон".

18 апреля крейсер "Петр Великий" отметил 25 лет со дня поднятия Андреевского флага. Корабль является флагманом Северного флота, крупнейшим действующим неавианесущим ударным боевым кораблем в мире. Относится к проекту 1144.2 (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class). Он оснащен ядерной энергетической установкой и управляемым ракетным вооружением. Предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
1144 Орлан
NATO
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
Ядерный щит
Выставки
МВМС
Похожие новости
23.05.2022
Что модернизация, что погибель
22.01.2021
Новое оружие стимулирует масштабную модернизацию флота
31.08.2020
Оружейные контракты на 1,16 трлн рублей. Какую технику купило Минобороны на "Армии-2020"
08.10.2018
Российское "калибростроение". Как ВМФ России положил конец гегемонии "Томагавка"
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 09:41
  • 53138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.07 06:49
  • 1
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 16.07 21:04
  • 7
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 16.07 20:37
  • 3
В России рассказали о готовности беспилотной БМП к применению
  • 16.07 19:03
  • 1
Virgin Galactic проведет второй коммерческий полет в августе
  • 16.07 10:51
  • 3
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 15.07 22:44
  • 4136
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.07 20:43
  • 34
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 15.07 17:52
  • 22
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 15.07 17:46
  • 2
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 15.07 09:36
  • 8
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 14.07 15:21
  • 0
Смех и слезы: разоблачение реального положения дел в польской полиции
  • 14.07 15:15
  • 1
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 14.07 13:58
  • 1
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214