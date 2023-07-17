Источник сообщил о списании крейсера «Петр Великий»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» спишут после того, как в строй вернется модернизированное однотипное судно «Адмирал Нахимов». Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ.

«Принципиальное решение о списании «Петра Великого» принято. Это должно произойти после возвращения в строй «Адмирала Нахимова», — приводит его слова агентство.

По данным источника, часть экипажа «Петра Великого» уже перешла на борт крейсера «Адмирал Нахимов». При этом оставшаяся часть экипажа продолжает обеспечивать живучесть судна.

Официального подтверждения этой информации у агентства нет.

«Петр Великий» является флагманом Северного флота. Это единственный боевой надводный атомоход в составе ВМФ России. Судно является крупнейшим действующим неавианесущим ударным боевым кораблем в мире.

20 апреля «Известия» со ссылкой на источники сообщали, что «Петра Великого» не планируют выводить из боевого состава ВМФ РФ. Ранее СМИ писали, что вопрос о выводе корабля находится в проработке якобы из-за затратного ремонта однотипного крейсера «Адмирал Нахимов».

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года, реальные работы на нем начали вести с 2013-го. Согласно первоначальному контракту, корабль должны были передать флоту в 2022 году.

3 августа 2021 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что после ремонта и улучшения крейсера ВМФ получит корабль с мощным ударным вооружением и новейшими зенитно-ракетными комплексами. В частности — оснащение высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

13 июня ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что модернизированный атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания после ремонта в сентябре 2023 года. Ожидается, что крейсер вернется в боевой состав ВМФ России к завершению 2024 года.